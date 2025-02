SANITÀ & GIUSTIZIA

Orizzonti mica tanto sereni, allerta sulle rsa in Piemonte

La società nella bufera dopo i tre anziani morti per intossicazione gestisce 90 strutture in tutto il Paese, 20 sul territorio piemontese. Patron il friulano Blasoni, berlusconiano di ferro. Grane sindacali e giudiziarie. E un'inchiesta su una frode ai danni della Regione

Mentre sale a tre il numero delle vittime dell’intossicazione alimentare avvenuta all’interno di quattro case di riposo di Firenze che avrebbe colpito 114 ospiti, di cui due in condizioni critiche, cresce l’attenzione anche nel resto del Paese dove opera la Sereni Orizzonti spa, gestore delle Rsa.

In particolare, ciò accade in Piemonte dove la società fondata nel 1996 da Massimo Blasoni e Giorgio Zucchini (quest’ultimo poi uscito dalla compagine societaria) gestisce 20 delle 90 strutture per anziani distribuite in tutta la penisola. Dalla “Gigi e Teresio Capra” di Boscomarengo alla “Sacra Famiglia” di Dogliani, la “Mario Celesia” di Borgo Ticino, “Il Faggio” di Carmagnola, “La Quercia” di Borgo D’Ale, la “Residenza di Sizzano” a Novara e altre ancora. Una presenza massiccia quella della società in Piemonte frutto anche di una politica basata su offerte concorrenziali e, quindi, in grado di portare all’aggiudicazione di molti affidamenti delle strutture. Una politica che, tuttavia, ha spesso trovato posizioni di estrema attenzione e dure prese di posizione dei sindacati fortemente critici sull’applicazione dei contratti e su alcune decisioni gestionali della società.

Risale a meno di un anno fa lo stato di agitazione proclamato dai sindacati rispetto alla situazione all’interno della Rsa di Volvera. In una nota durissima, nel luglio del 2024, la Cgil scriveva di “gravi inadempienze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’applicazione di contratti collettivi nazionali pirata e peggiori, sia dal punto di vista economico che normativo”. E ancora: “Nella struttura di Volvera, lavorano 28 dipendenti con carichi di lavoro sempre maggiori e ritmi insostenibili. Il personale non è sufficiente a coprire qualsiasi evento”.

Già alcuni anni prima, la società dell’imprenditore friulano, berlusconiano di ferro già consigliere regionale con aspirazioni di approdo in Parlamento ma rimaste tali, aveva fatto parlare di sé sempre in Piemonte quando, nel 2021, in piena emergenza Covid, da un giorno all’altro gli ospiti di una Rsa di Rocchetta Tanaro vennero trasferiti senza alcun preavviso. Identica sorte sarebbe toccata agli anziani della casa di riposo di Frossasco. E da lì vicino, da Vinovo all’improvviso avevano preso ad arrivare i pasti per la struttura di Volvera la cui cucina era stata chiusa.

Tutti vicende e situazioni che, ad oggi, non presentano alcun legame con quanto accaduto in Toscana, ma certamente alzano l’attenzione sulla gestione delle Rsa da parte della società i cui vertici nel 2019 erano finiti al centro di un’inchiesta che aveva coinvolto anche il Piemonte, oltre a Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Sicilia. Secondo le indagini della Guardia di Finanza queste Regioni sarebbero state oggetto di una truffa da parte della società di Blasoni che avrebbe presentato rendicontazioni non veritiere per oltre 10 milioni di euro, nel contempo “comprimendo – come scriveva allora il Gip - al massimo il costo del personale e determinando un livello minore di assistenza ad anziani e minori anche a rischio di pregiudicare benessere e salute”. Gli sviluppi giudiziari portarono a derubricare l’ipotesi di reato in frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura e alla richiesta di patteggiamento da parte degli imputati, tra cui lo stesso Blasoni, e un risarcimento di 3,4 milioni di euro.