Bimbi da Gaza a Torino: Cirio, pronti ad accoglierne altri

"Fare del bene è sempre importante, farlo mettendo a disposizione l'eccellenza della sanità pubblica regionale del Piemonte è davvero un qualcosa di unico". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che questa mattina si è recato all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, dove la scorsa notte sono stati accolti i primi due bambini malati oncologici provenienti dalla Striscia di Gaza grazie al progetto Food For Gaza. I bambini sono ospitati nell'Isola di Margherita, al settimo piano del nosocomio infantile, dopo che i loro trattamenti sono stati interrotti nel loro Paese a causa dei bombardamenti. Un bambino di 9 anni è affetto da una grave malattia ematologica, che necessita di trapianto di cellule staminali emopoietiche. È accompagnato dalla mamma e da una sorella di 17 anni. Il secondo bambino, di 5 anni, è affetto da un tumore cerebrale, già operato a Gaza a dicembre 2024 ed è in attesa di iniziare la radioterapia. È accompagnato dalla mamma e dalla sorellina di 3 anni. "La sanità ha tanti problemi, però questa è una sanità di eccellenza e il primo dovere che noi abbiamo è quello di curare i bimbi. Ricordo sempre con piacere qualche mese fa, quando la professoressa Franca Fagioli mi chiamò e mi disse che dovevamo prendere un bimbo dalla Palestina, ma che c'era qualche difficoltà procedurale. Noi abbiamo detto 'prendiamolo subito, poi le procedure le metteremo a posto dopo, perché la salute non può aspettare'", ha raccontato Cirio, che ha sottolineato che la Regione ha dato disponibilità ad accogliere in totale undici bambini. "Credo che nei prossimi giorni potranno arrivare gli altri - ha continuato - li accogliamo tutti a braccia aperte e soprattutto mettendo a disposizione la grande capacità e professionalità di questa struttura, che vogliamo far diventare un istituto universitario, proprio perché lo merita. Questo ci fa dire di voler fare qua l'ospedale del bambino e aggiungerei che lo chiamerei l'ospedale del bambino nel mondo".