Camera

Dicono che… non vi siano più ostacoli sulla strada di Massimiliano Cipolletta verso Palazzo Birago. L’amministratore delegato del gruppo Scai, infatti, verrà presto designato alla successione di Dario Gallina alla presidenza della Camera di Commercio di Torino. L’accordo tra i principali rappresentanti delle categorie sarebbe stato raggiunto, accogliendo gran parte delle richieste e ambizioni personali. A partire da quelle di Maria Luisa Coppa, leader dei commercianti dell’Ascom che avrebbe ottenuto la garanzia di piazzare un proprio esponente nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Crt, al posto di Cristina Di Bari in predicato di “salire” nel prossimo Cda. Chi però rischia di rimanere col classico cerino in mano è il presidente degli artigiani del Cna, Nicola Scarlatelli, lasciato solo anche da quanti in passato l’avrebbero spinto ad assumere posizioni critiche verso gli assetti dell’ente camerale e le procedure di nomina. “Ha fatto il kamikaze – commenta un esponente degli industriali – finendo per andare allo sbaraglio”.