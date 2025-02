CULTURAME

Lo Russo innamorato della Cultura. Torino vuol essere Capitale nel 2033

Nel giorno di San Valentino il sindaco fa partire la corsa alla candidatura. Dalla Regione alle fondazioni bancarie: tutti in campo. Sorpresa, a guidare il comitato non c'è Verri ("Largo ai giovani") e arriva Riitano, suo braccio destro a Matera

Stefano Lo Russo si è innamorato. Della Cultura. Ha scelto il giorno di San Valentino il sindaco di Torino per sottoscrivere il “protocollo d’intesa” che istituisce il “tavolo strategico interistituzionale per la costruzione del dossier” di Torino Capitale Europea della Cultura 2033. Un amore che evidentemente viene dopo solo a quello per lo stile bizantino e burocratico di ogni sua comunicazione. “Innamorati della cultura”, un claim che quasi quindici anni fa i maggiorenti del culturame subalpino avevano utilizzato per protestare contro i tagli nei confronti del settore. Tempi passati, ora Torino s’appresta a tornare “Capitale” – secondo una retorica che la vuole capitale di tutto da quando non è più capitale di niente – sfruttando “la volontà di fare squadra da parte delle istituzioni cittadine” dice ancora Lo Russo, felice di spillare qualche soldo a Camera di Commercio, Regione Piemonte, Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo: tutti seduti attorno allo stesso tavolo, assieme a Università, Politecnico e Città Metropolitana. E chi può ne ha più ne metta. Il tavolo è presieduto proprio dal sindaco, resterà “in vigore fino al 31 dicembre 2027”.

A guidare la stesura del dossier ci sarà Agostino Riitano in qualità di direttore della candidatura. Tra i suoi incarichi precedenti quelli a Pesaro, Procida e Matera dove seguì parte del programma culturale della rassegna organizzata dal torinese Paolo Verri. A proposito, perché lui è rimasto fuori? “Largo ai giovani” dice, interpellato dallo Spiffero. La sua ultima comparsata è stata nel comitato organizzatore delle Universiadi appena celebrate. Ma levò presto le tende quando annusò il clima che si respirava. C’è chi dice che sia in corsa per la segreteria generale della Fondazione per la Cultura o per il vertice del Polo del 900. Chissà.

Concepita come un mezzo per avvicinare i cittadini europei, l'iniziativa "Città Europea della Cultura" venne lanciata nel 1985 su iniziativa del Ministra della Cultura nel governo greco Melina Merkouri. Da allora l'iniziativa è cresciuta al pari con l’impatto culturale e socioeconomico per i numerosi visitatori che ha attratto nelle città individuate. Tra le città italiane scelte in passato ci sono Firenze (1986), Bologna (2000), Genova (2004), Matera (2019) e Gorizia che è Capitale Europea Cultura 2025 insieme a Chemnitz (Germania) e Nova Gorica (Slovenia). Tra i requisiti individuati dall’Unione Europea perché una città venga scelta ci sono la sua competitività culturale e appartenenza europea ma anche fattori come inclusione sociale, partecipazione attiva e pari opportunità, dialogo interculturale, rigenerazione urbana.