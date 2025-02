Gianna

Dicono che… non ne imbrocchi una. Ad aumentare il malcontento verso la capogruppo del Pd Gianna Pentenero, tra i gruppi di minoranza a Palazzo Lascaris, c’è stata ieri l’elezione per i vertici del Comitato diritti umani del Consiglio regionale del Piemonte. Un organismo non certo tra i più ambiti, ma che tuttavia in tempi di guerra può ritagliarsi spazi nel dibattito pubblico. Due vicepresidenti da eleggere (il presidente coincide con il presidente dell’aula) e la spuntano l’immarcescibile Giampiero Leo (18 voti), ciellino, già consigliere e assessore regionale con il Pdl, e Sara Zambaia (14), che sedeva tra i banchi della Lega nella scorsa legislatura. “Tutti e due di centrodestra, come volevasi dimostrare” allarga le braccia una rappresentante delle minoranze, dopo aver visto sconfitta la candidata su cui sono confluiti i voti dell’opposizione, Elena Ferrara, giunta terza, su tre, con 10 preferenze. La candidata su cui aveva puntato proprio Pentenero.