Cirio, entro giugno le 2mila assunzioni promesse in sanità

L'obiettivo di aumentare di duemila unità il personale sanitario regionale, fissato nel 2023, sarà raggiunto entro giugno. Lo sottolinea il presidente del Piemonte Alberto Cirio, con l'assessore alla Sanità Federico Riboldi, nel giorno in cui l'Osservatorio sul personale sanitario presenta i dati aggiornati al dicembre 2024. "Nel 2023 - sottolinea Cirio - abbiamo assunto l'impegno di incrementare di 2mila unità il personale sanitario, al netto del turn over. In base ai dati di inizio dicembre, nella sanità piemontese lavorano 1455 unità di personale in più, 342 medici e 1.113 personale del comparto. Si tratta un buon numero che ci consente di arrivare a centrare l'obiettivo dei 2mila entro il primo semestre del 2025". "Questo dato - rimarca - conferma lo sforzo del Piemonte che nel 2024 ha incrementato la percentuale di spesa sul personale sanitario del 4,5% rispetto alla media nazionale del 3,2%, per una cifra che vale 2,4 miliardi nel 2024 rispetto ai 2,3 miliardi del 2023 per le assunzioni, come certificato dal Mef per i primi 9 mesi del 2024. Ora l'Osservatorio deve fare un'analisi di dettaglio nelle varie aziende sanitarie e nelle varie categorie professionali con l'obiettivo di individuare il percorso che consenta di raggiungere l'obiettivo, in particolare per quanto riguarda gli infermieri. Azienda Zero sta finalizzando la nuova graduatoria di un concorso per infermieri da 60 posti ed è pronta a bandire un nuovo concorso ad aprile per intercettare i nuovi laureati». Gli incontri tra le organizzazioni di comparto e le aziende sanitarie, annuncia Riboldi, partiranno a fine febbraio.