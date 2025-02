Banco Bpm, Tononi: non ci sono presupposti per dialogo con Unicredit

Per sedersi al tavolo con Unicredit "ci vorrebbe un'offerta, oggi non è tale". Lo ha sottolineato il presidente di Banco Bpm, Massimo Tononi, parlando con i cronisti a margine dei lavori del Forex, parlando dell'Ops annunciata a novembre da Unicredit su Banco Bpm. "Non c'è granché da discutere in questo momento. Vedremo come loro si comporteranno nelle settimane e sulla base di questo valuteremo se sia opportuno avere un dialogo più approfondito. Ad oggi non ci sono i presupposti", ha evidenziato il presidente di Piazza Meda. "L'offerta di Unicredit - ha detto - non è tale. La considero un'offerta molto anomala, a sconto dal primo giorno e sempre rimasta tale", ha chiosato Tononi.