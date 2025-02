FINANZA & POTERI

Poggi "laica" all'altare della finanza. Crt ago della bilancia in Generali

La giurista ciellina assicura che nella partita sul Leone di Trieste non è mossa da posizioni ideologiche, ma solo di mera "convenienza" per la fondazione. A partire dalla futura governance del colosso assicurativo. Il ruolo del Mef

«L’unico criterio che farà decidere la Fondazione sarà quello del maggiore interesse per la Fondazione stessa». Una posizione “laica”, quella che Anna Maria Poggi, la giurista ciellina dal giugno dello scorso anno alla guida della Fondazione Crt delinea per Palazzo Perrone nello scenario del risiko bancario. Con il 2,15% di Unicredit in cassaforte è assai interessata alla piega che prenderanno le due battaglie intraprese da Andrea Orcel su Commerzbank e Banco Bpm, ma non di meno segue le manovre attorno a Generali, anche in vista di un’assemblea che in primavera sarà chiamata a rinnovare il cda.

Appuntamento che vedrà con ogni probabilità la contrapposizione di almeno due liste, una targata Mediobanca e l’altra sostenuta dai soci Caltagirone e Delfin. Crt, che nel 2022 all’epoca della presidenza di Giovanni Quaglia (in tandem con l’allora segretario generale Massimo Lapucci) si era schierata con questi ultimi, non avrà quindi posizioni ideologiche. «Assolutamente no», assicura Poggi, che annuncia «un atteggiamento laico e di convenienza». Difficile, però, che non tengano conto di eventuali e probabili suggerimenti del Mef, soprattutto dopo che le travagliate vicende dei mesi scorsi (il presunto “patto occulto”, la defenestrazione di Fabrizio Palenzona dalla presidenza, le due inchieste della magistratura) hanno reso più stringente il rapporto con l’autorità di vigilanza, rappresentata proprio dal dicastero retto da Giancarlo Giorgetti. Se Crt non è stata commissariata è perché Poggi ha acceso un cero a San Giancarlo (e, ovviamente, si è votata a Giuseppe Guzzetti). Ed è nota, in questa partita, la simpatia del ministro leghista verso i due dioscuri della finanza italiana in chiave di formazione di un terzo polo bancario. Chissà. «Per noi quella è una partecipazione finanziaria pura», ha proseguito a margine dei lavori del Congresso Assiom Forex, sottolineando che i criteri in base a cui scegliere sono «la difesa del patrimonio e la governance, che vuol dire» a sua volta «difendere il patrimonio perché se hai possibilità di governance hai possibilità di difendere meglio la tua posizione».

Crt auspica quindi una partecipazione alla governance del Leone: «Se ci sono due liste perché no? – rivela Poggi –. Per adesso io non ho chiesto nessun contatto, aspetto che siano loro» a farlo «perché il 2% che abbiamo in una situazione di questo genere può essere ago della bilancia». La Fondazione Crt ha poco meno del 2% in Generali. Poggi sta partecipando ai lavori del Forex insieme alla neosegretaria generale della Fondazione, Patrizia Polliotto. Un “debutto in società” per la coppia di amiche al vertice della terza fondazione italiana.