Panetta, non possiamo commentare fusioni come a talk show

"Nel dibattito pubblico a volte si chiede come mai la Banca d'Italia non intervenga sulle operazioni" di concentrazione tra banche, "qualcuno ipotizza che ce ne siamo dimenticati. La Banca d'Italia non si è dimenticata. Queste sono operazioni che coinvolgono centinaia di migliaia di dipendenti, banche che operano in più paesi, sono operazioni molto delicate che richiedono il lavoro congiunto di più autorità, anche europee. È ingenuo e difficile ipotizzare che Banca dItalia possa commentare queste operazioni come se si fosse in un talk show, con dichiarazioni estemporanee". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, al congresso Assiom Forex a Torino. "La vigilanza non funziona così, non funziona così la Banca d'Italia. Parleremo di queste operazioni attraverso le analisi e le decisioni che verranno effettuate a tempo debito in accordo con tutte le altre autorità interessate", ha aggiunto.