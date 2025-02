Su A6 tamponamento a catena, 5 km di coda nel nodo di Savona

A causa di un tamponamento a catena con quattro auto coinvolte lungo l'autostrada A6 Savona-Torino sono segnalati 5 chilometri di coda tra Altare e il bivio con l'A10 in direzione Savona. Lo comunica il concessionario Autostrada dei Fiori. Da quanto si apprende non risultano feriti in modo grave, ma è stato necessario l'intervento di un'ambulanza per soccorrere una persona a bordo di una delle auto coinvolte nell'incidente. Lungo l'autostrada A10 Savona-Ventimiglia sono segnalati 6 chilometri di coda tra Savona e Feglino in direzione Francia a causa di lavori. Lo comunica la società Concessioni del Tirreno.