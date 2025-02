Banche: Panetta, ops riducono gap italiane, esito spetta a mercato e soci

Sul fronte del risiko bancario, «le operazioni annunciate ridurrebbero il divario dimensionale tra i principali intermediari italiani e i concorrenti europei» ma, in ogni caso, «l'esito delle operazioni è affidato alle dinamiche di mercato e alle scelte degli azionisti». È il messaggio chiave che il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, lancia durante il suo intervento al 31esimo congresso dell’Assiom Forex in corso a Torino. Rispetto agli iter delle varie autorità, «i procedimenti autorizzativi coinvolgono la Banca d'Italia, sia in autonomia sia in collaborazione con diverse autorità nazionali ed europee. L'iter si avvia dopo la notifica delle operazioni da parte dei soggetti promotori, che non sono tenuti a informare preventivamente le autorità» sottolinea ancora il governatore. Questo mentre la Vigilanza «verifica la conformità alle normative italiane ed europee, valutando la capacità di ciascuna operazione di dar vita a intermediari solidi, efficienti e capaci di operare secondo principi di sana e prudente gestione al servizio dell'economia reale e senza compromettere la stabilità finanziaria». E ogni eventuale operazione deve comunque avvenire «nel rispetto di questi criteri», ma l’ultima parola spetta a mercato e azionisti.