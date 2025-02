VIA NAZIONALE

Panetta "torinese" mette in guardia Meloni sui dazi di Trump: "Faranno male all'Italia"

Il governatore di Bankitalia avverte: le misure annunciate dal tycoon avrebbero un impatto sul pil Ue di "mezzo punto percentuale", "con effetti maggiori per Germania e il nostro Paese". Il risiko bancario "affidato alle dinamiche di mercato e alle scelte degli azionisti"

“A Torino la Banca d’Italia si sente un po’ a casa”. Ha esordito così, con un omaggio ai padroni di casa, ricordando il ruolo fondamentale della città piemontese per il settore bancario e finanziario italiano, il governatore di Bankitalia Fabio Panetta che questa mattina è intervenuto all’Assiom Forex, l’associazione degli operatori dei mercati finanziari che celebra il suo 31° congresso al Lingotto. Panetta ha fatto un breve ripasso di storia partendo dalla “banca nazionale degli Stati Sardi” creata da Cavour che poi “nel 1866, divenne la banca nazionale del Regno d’Italia” e quindi con “Giolitti la Banca d’Italia”. Il discorso del governatore ha poi toccato diversi temi chiave dell’economia italiana e non solo, a partire dai dazi imposti dagli Stati Uniti dopo il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump.

Come ha affermato l’inquilino di Palazzo Koch, infatti, l’impatto dei dazi sul pil Ue sarebbe di “mezzo punto percentuale”, “con effetti maggiori per Germania e Italia, data la rilevanza dei loro scambi con gli Stati Uniti”. L’esperienza storica “mostra che le guerre commerciali danneggiano la crescita, anche nei Paesi che le avviano” ed è quindi possibile “che l’amministrazione statunitense stia utilizzando gli annunci sui dazi come leva negoziale per ridefinire i rapporti economici e politici con altre aree del mondo”, ha spiegato. Tuttavia, in un contesto “già segnato da tensioni geopolitiche, commerciali e belliche – indica però il governatore – questa strategia potrebbe sfuggire al controllo, generando effetti ben oltre quelli desiderati, aggravando i dissidi esistenti e aprendo nuove fratture. Soluzioni negoziali basate sulla cooperazione non solo rappresentano un’alternativa preferibile, ma sono necessarie per evitare una spirale di conflitti che minaccerebbe la stabilità globale”.

Secondo la stima del titolare di via Nazionale, i dazi Usa non spingeranno l’inflazione. Infatti, se i dazi annunciati da Trump “fossero attuati e accompagnati da misure di ritorsione, la crescita del Pil globale si ridurrebbe di 1,5 punti percentuali. Per l’economia statunitense l’impatto supererebbe i 2 punti”. Secondo Panetta, dunque, “l’effetto netto dei dazi sull’inflazione sarebbe perciò contenuto, se non leggermente negativo”. Inoltre, ha spiegato, “anche un aumento dei dazi statunitensi sulle esportazioni europee non avrebbe presumibilmente effetti significativi sull’inflazione. I dazi potrebbero generare pressioni al rialzo legate a un deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro e a eventuali misure di ritorsione da parte della Ue”. Per il numero uno della Banca d’Italia, però, non è da sottovalutare il conseguente “rallentamento dell’economia globale” e il “dirottamento verso i mercati europei delle merci cinesi colpite da dazi elevati”.

Al centro del discorso di Panetta anche le prospettive di crescita del nostro Paese. La crescita modesta dell’Italia e dell’Europa non “è un destino ineluttabile” secondo il governatore, per il quale “occorrono investimenti comuni nell’ambito di un patto europeo per la produttività, finanziati anche con l’emissione regolare di titoli da parte della Ue”. Panetta ha quindi esortato a portare avanti il Pnrr con “determinazione ed efficacia” con la consapevolezza che “l’Italia ha dimostrato di saper reagire alle crisi”.

Non poteva mancare un passaggio riguardo le banche e le operazioni di fusioni bancarie “che, in Italia, sono affidate alle dinamiche di mercato e alle scelte degli azionisti”. Queste fusioni già annunciate, ha spiegato il governatore, “ridurrebbero il divario dimensionale” tra i principali istituti di credito italiani e i concorrenti europei” e sono “favorite in primo luogo dall’abbondanza di eccesso di capitale”. E sebbene in generale “nel settore bancario le grandi dimensioni comportino sia vantaggi sia alcune criticità ben note, queste operazioni possono essere inquadrate in una prospettiva di integrazione e consolidamento del mercato europeo”. Sul fronte delle fusioni bancarie, per un attimo il governatore ha interrotto la lettura del suo discorso per fare un inciso a braccio dedicato proprio al risiko bancario: “Nel dibattito pubblico ci si chiede come mai Bankitalia non intervenga in queste operazioni. Non ce ne siamo scordati, abbiamo ben presente che ci sono le concentrazioni” ma “è ingenuo, e difficile, ipotizzare che la Banca d’Italia possa commentare come se si fosse in un talk show”. Si tratta di operazioni che “coinvolgono diverse autorità italiane ed europee”, “migliaia di dipendenti e milioni di risparmiatori” e per questo si tratta di “operazioni che richiedono un’attenta, complessa analisi delle operazioni, dei documenti, degli effetti, peraltro per alcune di queste operazioni non tutti i documenti necessari per la valutazione del dossier sono disponibili”. Parole dopo le quali la platea degli operatori finanziari e dei banchieri si è lasciata andare ad un lungo applauso.

Minacce e attacchi cyber al mondo finanziario e bancario sono stati un altro argomento. I casi, ha spiegato il governatore, sono in crescita e “i rischi informatici sono aggravati dalla concentrazione di alcuni servizi nelle mani di pochi operatori globali”. Per il numero uno della Banca d’Italia è essenziale anche “che gli operatori potenzino i sistemi informativi e le misure di prevenzione. Allo stesso tempo, i consumatori devono adottare comportamenti prudenti e consapevoli”. Per il governatore “l’aumento della velocità delle transazioni finanziarie accresce i rischi” e “rendono più difficile intervenire tempestivamente in caso di incidenti, attacchi informatici o frodi”.