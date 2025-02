Iv, Meloni e Giorgetti tradiscono frontalieri su Italia-Svizzera

"Il governo Meloni e il ministro Giorgetti smantellano pezzo per pezzo l'accordo fiscale italo-svizzero e tradiscono i frontalieri". Così Maria Chiara Gadda, varesina e vicepresidente dei deputati di Italia Viva, ed Enrico Borghi, di Verbania e presidente dei senatori di Italia Viva, a margine di un'assemblea organizzata dalle sigle sindacali contro la tassa sulla salute e per il pieno rispetto degli accordi internazionali. "Si chiamino le cose con il nome giusto: il governo tassa sulla salute migliaia di lavoratori, che contribuiscono all'economia dei territori italiani di frontiera e che le tasse le pagano, eccome. Altro che contributo. Il governo Meloni - aggiungono - è tanto veloce a mettere le mani in tasca ai cittadini, ma lentissimo a restituire. Dove sono i soldi per la Naspi speciale? Dove sarebbero le risorse per le aziende in crisi del territorio? Dove sono i chiarimenti sull'applicazione dell'assegno unico? Veramente inusuale, poi, che questa bella idea venga proprio dalla Lega, un partito che ha da sempre rivendicato l'attenzione a territori e sindaci". Si cancella tutto con un colpo di spugna e si fa perdere ogni credibilità" concludono i parlamentari di Italia Viva.