SACRO & PROFANO

Al passo coi tempi. Passati. Modernariato nella Chiesa

Patetici come delle rockstar canute e imbolsite, certi progressisti cercano la modernità nei ruggenti Seventies. L'entusiasmo del vescovo Olivero di ritorno da un viaggio ad Abu Dhabi. Il conclave di Enzo Bianchi: vota il cardinale Jean-Marc Aveline

Il vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, è da sempre ben noto alle cronache per le sue uscite religiously fluid. In un podcast del settimanale diocesano Vita diocesana pinerolese intitolato “Oltre la tonaca. I giovani intervistano Derio”, il presule, infagottato in un giubbotto e scollettato, non manca di cercare, senza molto successo, di stupire lo spettatore tentando a tutti i costi di non sembrare quello che è, né quello che dovrebbe essere. Ovviamente i giovani intervistatori selezionati sono sani e moderni: non come i 18mila giovani «squilibrati mentali» (papa Francesco) che partecipano ogni anno alla marcia di Pentecoste di Chartres. Di recente Olivero si è recato ad Abu Dhabi con la delegazione Cei ad un incontro dal titolo “Formazione e scambi nel contesto del Documento sulla fratellanza umana e le sue recezioni”. Qui, nella moderna società degli Emirati, dove non si possono indossare pantaloni corti o minigonne e si devono evitare magliette o vestiti trasparenti o troppo attillati, Sua Eccellenza ha fatto una scoperta: «Ho visto la modernità e le religioni che possono convivere e creare l’umano insieme». Così egli commenta infatti in un suo breve videoclip nel quale, tra l’altro, afferma che «noi in Occidente, noi Chiesa, abbiamo avuto un problema con la modernità».

Su questo occorre dare atto che ha ragione da vendere. La Chiesa di Derio (e prima ancora di Francesco) ha un grande problema con la modernità: non riesce a disincagliarla dagli anni Settanta, come uno di quei relitti sovietici arenati nel deserto. Le strategie degli attempati progressisti, più che incarnate nell’oggi, sono come le unghie dei piedi: incarnite in quella stagione a cui va stretta la contemporaneità, specie se prega in latino. Le Messe con tanto di bandana colorata, le chiacchierate senza tonaca al bar e i cineforum non odorano di tradizione, è vero: ma di muffa. Questi “aggiornatissimi” strumenti di evangelizzazione, tanto cari a monsignore e ai giovani d’antan, più che all’hic et nunc, rimandano piuttosto al megadirettore Guidobaldo Maria Riccardelli e alla famosa pellicola cecoslovacca – «ma con i sottotitoli in tedesco!», rincuorava la Pina – di fantozziana memoria.

Una cosa avrà imparato di certo il simpatico Derio dai suoi viaggi nei paesi arabi: a nascondere bene il crocifisso sotto il maglione blu e a far sparire il colletto bianco. Tutto, ça va sans dire, per creare un «umano» finalmente libero da un Dio troppo solido, soprattutto se questo penzola scomodamente e tenacemente dalla croce: Stat Crux dum volvitur Derio. D’altro canto, dopo il messaggio di papa Francesco sul valore della musica al festival di Sanremo, sono risuonate le struggenti note del capolavoro di John Lennon, con i versi pacifisti di Imagine: «Immagina che non esista paradiso, è facile se provi, nessun inferno sotto di noi e sopra solo il cielo, immagina che tutta la gente viva solo per l’oggi, nessuna religione». Parole che all’epoca crearono scandalo e oggi sembrano tratti da un libro di “teologia” alla Vito Mancuso.

***

L’ex priore di Bose, Enzo Bianchi, ci ha fatto conoscere – e se ne prenda buona nota – quale sia il suo candidato ideale per il Soglio di Pietro. Si tratta del cardinale Jean-Marc Aveline, al quale l’attuale superiore della Casa della Madia di Albiano d’Ivrea, ha indirizzato uno sperticato peana: «Lo conosco da quando sostava spesso a Bose negli anni in cui sono stato priore; una conoscenza e un’amicizia che mi ha permesso di apprezzarne la brillante intelligenza e la profonda umanità e simpatica affabilità tipica dell’uomo del Sud. Aveline è arcivescovo di Marsiglia e da alcuni anni papa Francesco lo ha fatto cardinale mostrando pubblicamente verso di lui una stima personale. È un bravo teologo, munito di una fede salda ma non militante, capace di dialogo senza cedere a sincretismi. Un ecclesiastico semplice nello stile, eppure molto avvertito e sapiente. A chi, come capita sempre più spesso, mi chiede chi a mio giudizio, sarebbe il prossimo successore di Pietro, rispondo senza esitazioni: l'arcivescovo di Marsiglia che con il suo sorriso ricorda papa Giovanni». Con ciò confermandoci nell’opinione che la generazione che ancora pontifica, ma oggi per fortuna sta tramontando, rimane inguaribilmente nostalgica e vede sempre l’avvenire nel passato remoto.

Il cardinale Aveline, nato nel 1958, ordinato sacerdote nel 1984 e consacrato vescovo nel 2014, mantiene su temi controversi come l’ordinazione delle donne e il celibato sacerdotale un atteggiamento prudente e ambiguo, evitando prese di posizione nette. L’arcidiocesi di Marsiglia ha una popolazione di oltre un milione di abitanti, di cui 742.000 cattolici, conta 198 preti (erano 221 nel 2019) con nove seminaristi. Se eletto papa, Aveline probabilmente proseguirebbe la linea di Francesco, ma con uno stile meno ideologico e più accademico.

***

Papa Francesco ha inviato ai vescovi statunitensi una lettera che condanna la deportazione degli immigrati clandestini in nome della «dignità infinita di tutti» e fa appello al giusto principio secondo cui l’espulsione degli immigrati illegali è lecita solo nel caso abbiano commesso «crimini violenti o gravi durante la loro permanenza nel Paese o prima di arrivare». La presa di posizione pontificia ha destato qualche sorpresa, non tanto sul contenuto, ma in quanto non si ricordano analoghe prese di posizione durante le presidenze di Barack Obama e John Biden dove si raggiunse il record delle espulsioni e dei rimpatri. Con quest’ultimo si arrivò a 4,4 milioni di persone rimpatriate nei primi due anni di presidenza, più dell’intera amministrazione di Donald Trump che aveva raggiunto i 3,13 milioni, numero addirittura inferiore ai 3,16 milioni di rimpatri effettuati durante a presidenza Obama.

Magari Trump farà di peggio, ma per adesso i dati sono questi. La lettera ha anche stupito perché non c’è mai stata una analoga iniziativa rivolta ai vescovi americani che stigmatizzasse la legislazione abortista da parte dell’amministrazione Biden mettendo in difficoltà quei vescovi, come fece l’arcivescovo di San Francisco Salvatore Cordileone, che avevano avuto il coraggio di negare la comunione a quei politici, come Nancy Pelosi, sostenitori dell’aborto. Insomma, il papa dà sempre l’impressione di essere, non il promotore e il principio dell’unità e della comunione della Chiesa, ma di parte, con il risultato di incrementare quello «scisma fluido» che è sotto gli occhi di tutti.