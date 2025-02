Vino: Confagricoltura, da Ue rassicurazioni impegno sul settore

"Non è un momento felice per il settore del vino, settore importante per l'economia del Paese" non solo sul piano delle vendite ma anche del turismo e del sistema su cui si fonda "la nostra ricchezza enogastronomica". E rispetto a ciò "noi dobbiamo lavorare molto in termini di comunicazione, differenziando l'uso dall'abuso, perché tutto ciò che è abuso non fa bene". Così all'ANSA il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, alla vigilia degli 'Stati generali del vino' organizzati domani a Roma dall'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ma anche a pochi giorni dal richiamo dell'Oms Europa sull'introduzione di etichette visibili sulle bevande alcoliche per avvertire sui rischi di cancro. "Sul sistema di etichettatura finché non si distingue tra uso e abuso è evidente che qualsiasi sistema rischia di creare un danno al settore, e come Copa stiamo lavorando molto in Europa sul tema. Sull'argomento rivedremo il commissario all'Agricoltura, Hansen, già nelle prossime settimane. Tra l'altro - sottolinea Giansanti - il commissario ha dato ampie rassicurazioni che sul settore del vino si interverrà quanto prima proprio per stabilizzare la situazione quindi senza dover aspettare la futura Politica agricola comune. A seguito del lavoro fatto dal gruppo di alto livello il commissario si è impegnato a uscire con una serie di proposte per aiutare il settore del vino". Molto, afferma il presidente di Confagricoltura "passerà dalla capacità di tutti noi di individuare basi ed evidenze scientifiche per poter determinare un modello di etichettatura o piuttosto un modello di comunicazione in grado di dare, soprattutto ai giovani, chiare informazioni su come si consuma il vino, differenziare il vino da alcolici e superalcolici e, soprattutto, capire anche in che modo e in che maniera chiara e trasparente si arrivano ad assumere delle decisioni perché è evidente che ci sono anche dei mondi che hanno tutto l'interesse a conquistare spazi di mercato a discapito del settore del vino".