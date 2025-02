FINANZA & POTERI

Sant'Intesa per Carlo Magno. Messina alle grandi manovre

Scontata la riconferma del manager romano per un quinto mandato. Ma nei suoi piani c'è una profonda riorganizzazione del gruppo che porti al termine del triennio una nuovo prima linea di comando. E lui sulla poltrona di presidente operativo. Rumors nelle fondazioni

Da condottiero onusto di gloria e trofei a sovrano di una monarchia bancaria costituzionale. E ora imperatore (quasi) a vita. L’incoronazione di re Carlo a Carlo Magno sarà una mera formalità: il prossimo 29 aprile i soci, con i loro portafogli gonfi di soldi grazie ai ricchi dividendi da lui stesso assicurati, confermeranno Carlo Messina per altri tre anni alla guida di Intesa Sanpaolo. Un quinto mandato che non soltanto lo consacra come il più longevo banchiere del Paese (è sulla tolda di comando dal 2013) ma gli conferisce pieni poteri nel determinare il futuro del gruppo. Futuro che, nei suoi piani, lo vede ancora consigliere delegato e Ceo per un triennio, periodo nel quale ridisegnerà assetti e catena di comando, per poi assegnarsi il ruolo di presidente operativo a partire dal 2027, quando verosimilmente Gian Maria Gros-Pietro, compiuti 85 anni e dopo quasi un ventennio al vertice dell’istituto, andrà in pensione.

Una “rivoluzione” che il manager romano ha già iniziato con la recente maxi-riorganizzazione delle attività bancarie, assicurative e di asset management che ha portato una nuova generazione di carlitos nei gangli vitali, e che proseguirà ridefinendo il modello di business puntando su wealth management (la gestione del risparmio) e investimenti sostenibili, quelli che in gergo vengono denominati Esg. Scelta in parte obbligata in un contesto di mercato caratterizzato da tassi d’interesse decrescenti dopo due anni di profitti particolarmente elevati: quel modello di bancassicurazione indispensabile per mantenere stabili nel tempo i margini di redditività. Qualcosa più di un’operazione di rebranding: un vero e proprio risiko interno, a fronte dell’impossibilità di fare nuove aggregazioni, almeno in Italia, avendo raggiunto il 20 per cento di quota di mercato in quasi tutte le attività.

Un modello da cui discende una conseguente ridefinizione degli assetti: non più un Ceo con al di sotto le varie linee di riporti, ma una prima linea di comando “orizzontale” coordinata da un presidente operativo: lui. Si spiega così il significativo peso, via via crescente, assunto da Tommaso Corcos, coetaneo e concittadino di Messina, in passato responsabile del private banking e oggi a capo dell’intera divisione di wealth management, a cui fanno capo le vecchie divisioni “insurance” e “asset management”. Della trimurti di dignitari che circonda e sostiene Carlo Magno è Corcos quello con maggiori chance di ereditare la guida della macchina operativa. Gli altri due , dovranno rassegnarsi (si fa per dire) a un ruolo di comprimari: Stefano Barrese, altro romano, più giovane di una decina d’anni, fedelissimo dell’ad tanto da esserne stato a lungo considerato il delfino, sconta la responsabilità di un settore, la Banca dei Territori, “vecchio” e di scarsa redditività; Raffaello Ruggieri, classe 1970, pugliese, attuale Chief Lending Officer, ex Banca Imi, poi al timore della direzione “Global Corporate”, di lui Messina si fida a tal punto da avergli affidato dossier spinosi e intricati.

Tre anni cruciali, quelli che coincidono con il prossimo mandato, per dare al gruppo strategie industriali e assetti in grado di proiettare Intesa oltre la leadership domestica. Forte di un consenso pressoché bulgaro, Messina affronta la scadenza di aprile senza grossi grattacapi. Farà come ha fatto le ultime volte, consegnerà la lista dei desiderata ai soci che in larga parte si limiteranno a ratificarla. Nella compagine ci sono Compagnia di San Paolo (6,11%), Cariplo (3,94%), Cariparo (1,79%), Carifirenze (1,68%), Carisbo (1,25%) e, per la prima volta, anche CrCuneo, ex socio di riferimento di Ubi Banca che dopo l’opas del 2020 è entrato nel capitale di Intesa con l’1,05%. Le fondazioni sono i grandi azionisti della banca e complessivamente detengono oltre il 15% del capitale. Come già accaduto nei rinnovi del 2019 e del 2022, gli enti hanno sottoscritto un patto “parasociale” che attende il semaforo verde della Bce.

Tra coloro che non potranno più essere riconfermati, perché hanno perso il profilo di indipendenza, e quelli che dovranno alzare i tacchi in nome del rinnovamento è legittimo attendersi qualche novità nella prossima lista. I bookmaker danno per scontata la riconferma oltre che del ticket Messina-Gros-Pietro anche dell’attuale vicepresidente Paolo Andrea Colombo, mentre si scommette sull’uscita dei sanpaolini Bruno Picca e Luciano Nebbia (quest’ultimo “caricato” nel precedente rinnovo sulla fondazione fiorentina), del professore torinese di Economia Fabrizio Mosca e della commercialista Maria Cristina Zoppo, fresca di nomina a presidente di Ream. Di possibili rincalzi in “quota Compagnia” iniziano a circolare i primi nomi. Anzitutto, quello di Giorgio Barba Navaretti, docente alla Statale di Milano e presidente dello storico (e potente) Collegio Carlo Alberto di Torino, legato alla famiglia Agnelli-Elkann, che qualcuno (forse lo stesso Messina) avrebbe voluto alla guida della fondazione San Paolo. E quello di Carla Ferrari, trascorsi da dirigente in Sanpaolo Imi, oggi direttore finanziario della Compagnia, amministratore delegato del Fondo di investimento Equiter e in passato in numerosi cda (Cassa Depositi e Prestiti, Iren, Finpiemonte) e nel Consiglio di gestione di Intesa.