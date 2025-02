Azione: Ruffino, siamo un partito più solido e autonomo

"Abbiamo celebrato i congressi provinciali in tutta Italia e dagli iscritti è venuta una risposta corale di entusiasmo e di impegno. Carlo Calenda è il leader non più solo riconosciuto ma consacrato da un suffragio molto forte dell'85,7% mentre il 14,3% è andato a Giulia Pastorella. Avanti così, sempre più radicati sul territorio, come ho potuto sperimentare nel mio Piemonte". Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, commissaria di Azione in Piemonte. "A metà marzo celebreremo il congresso regionale e terminerà così la fase commissariale. Alla fine di marzo il congresso nazionale, sgombrato il campo sulla leadership, sarà un congresso di idee e di proposte - prosegue Ruffino -. Con ciò rafforzando il nostro ruolo di partito pienamente e orgogliosamente autonomo, fuori dagli schieramenti sempre più posticci che ingabbiano la politica e bloccano le migliori energie dell'Italia".