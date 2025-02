SANITÀ

Serve un esame? Ne devi fare altri. Pazienti ostaggio dei centri privati

In Piemonte succede che per poter effettuare l'accertamento richiesto dal medico di famiglia vengano imposti ulteriori accertamenti. Così si aggirano i tetti del tariffario. La denuncia di Barillà, segretario Smi. "Ho già avvisato la Regione, deve controllare"

Esami superflui “imposti” dai laboratori privati accreditati ai pazienti come condizione per effettuare quelli prescritti. Lo scenario, anche se fosse riferito a poche strutture, sarebbe comunque allarmante. E un vero e proprio allarme, in effetti è quello che viene lanciato da Antonio Barillà, segretario regionale del sindacato Smi ed egli stesso medico di famiglia, che in questa veste spiega di essersi già trovato più di una volta di fronte alle richieste di alcuni assistiti, diretta conseguenza di quelle avanzate dalle strutture accreditate con il servizio sanitario regionale.

“Alcuni centri privati convenzionati mandano indietro i cittadini richiedendo un'integrazione con altri esami strumentali rispetto all'esame prescritto”, sostiene prove alla mano Barillà. E fa, tra gli altri, l’esempio del paziente cui il medico di famiglia prescrive una risonanza magnetica multiparametrica della prostata e “quel paziente si è visto chiedere, per effettuare l’esame, un'integrazione con angio-rm all’addome inferiore, che il medico non aveva ovviamente prescritto”.

Barillà spiega che alle prime sue richieste di chiarimenti rispetto a questo atteggiamento delle strutture private abbia avuto come risposta “il riferimento a un accordo con il sistema sanitario pubblico, accordo che – spiega – ho appurato non esistere. Le regole per le prescrizioni non sono cambiate”. Semmai è cambiato il tariffario nazionale che proprio per le notevoli riduzioni attuate su una serie di prestazioni fornite dal privato è oggetto di un ricorso al Tar del Lazio presentato da un nutrito numero di laboratori privati. I giudici amministrativi avevano prima concesso, poi annullato la sospensiva sul nuovo nomenclatore e la discussione nel merito è prevista per il prossimo 25 febbraio.

Nel frattempo, “proprio con l’entrata in vigore del nuovo tariffario, sono incominciate queste richieste di fronte alle quali, ovviamente, i pazienti tornano dal loro medico di medicina generale chiedendo di prescrivere quell’accertamento senza il quale non otterrebbero quello indicato e necessario”, aggiunge il sindacalista dei camici bianchi che, in questo ruolo, ha agito interessando la Regione. “Come segretario dello Smi ho inoltrato la segnalazione al direttore regionale della Sanità e, in occasione di un recente incontro, ho provveduto a informare l’assessore”. I casi segnalati riguarderebbero alcune strutture accreditate di Torino, ma Barillà non esclude che ciò possa verificarsi anche in altre zone del Piemonte. “Per questo – aggiunge – rivolgo un invito a tutti i colleghi a prestare molta attenzione a queste prescrizioni, richieste attraverso i pazienti dalle strutture private, poiché a rispondere di eventuali abusi o irregolarità resta sempre il medico che firma la prescrizione”.