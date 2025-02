Incendio nella notte, 7 intossicati nell'Alessandrino

Sette persone sono rimaste intossicate lievemente dal fumo causato da un incendio scoppiato questa notte in un cascinale alla periferia di Castelceriolo nell'Alessandrino. Quattro sono state trasportate all'ospedale di Alessandria e tre in quello di Tortona, ma nessuno è in gravi condizioni e la centrale del 118 parla per tutti di codici verdi. Secondo le prime informazioni, provenienti dalla sala operativa, dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con i carabinieri, gli intossicati sarebbero operai stranieri che avevano affittato l'immobile in via Villanova, in direzione di San Giuliano. Le fiamme, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sarebbero divampate in una delle camere da letto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle 3.