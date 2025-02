SPORT & POLITICA

Fine corsa per Sticchi Damiani, all'Aci arriva un commissario

Dichiarato decaduto dal Governo, il manager leccese lascia il posto a Tullio Del Sette, ex-comandante generale dell’arma dei Carabinieri, fino alle elezioni di un nuovo presidente il 9 luglio. In pole Geronimo La Russa, rampollo del presidente del Senato

Angelo Sticchi Damiani è stato dichiarato decaduto dal governo dal ruolo di presidente dell’Aci. Eletto lo scorso ottobre per il suo quarto mandato in aperto contrasto con il limite dei tre mandati. Infatti, il Decreto Emergenze emanato lo scorso 13 febbraio, contenente “misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, impone che i presidenti degli enti pubblici, fattispecie che riguarda anche l’Aci, non possono rimanere in carica per più di tre mandati: “Agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continua ad applicarsi la disposizione per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte – recita la norma –. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame tali enti pubblici adottano ogni atto necessario all’indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate. Decorso tale termine viene prevista la nomina di un commissario straordinario per l’indizione di nuove elezioni”.

A questo punto il governo ha disposto il commissariamento che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere assegnato a Tullio Del Sette, ex-comandante generale dei Carabinieri, al quale spetterà la gestione corrente fino alle nuove elezioni che dovrebbero svolgersi tra sei mesi, a luglio. Per la successione di Sticchi Damiani, alla guida dell’Aci dal 2011, due sono i nomi che circolano con maggior insistenza: quello di Geronimo La Russa, già presidente di Aci Milano e figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, e quello di Giuseppina Fusco, attuale direttrice di Aci Roma.

Posto di grande potere quello occupato finora dall’ottantenne rallysta, potere che non ha mai fatto mistero di esercitare con metodi che a più d’uno anche nel palazzone di via Marsala sono parsi a dir poco spregiudicati. Ma Sticchi Damiani era da tempo nell’occhio del ciclone per la gestione assai personale del ruolo e per le manovre, a incominciare dalla nascita di una holding con tanto di remunerativi rami d’azienda (l’assicurazione Sara, la cui presidenza è ovviamente ricoperta dallo stesso numero uno dell’Aci), per non dire dell’indagine sulle autocertificazioni del reddito scaturita, manco a dirlo, da una segnalazione interna. Nel 2021 la dichiarazione dei redditi dell’ingegnere, inclusi quelli privati, presentava 2 milioni 199 mila euro, secondo nella classifica dei dirigenti pubblici italiani.

Tra le scelte che hanno scatenato accese polemiche la costituzione di un fondo immobiliare in cui far confluire il patrimonio dell’ente da inglobare all’interno della holding. Si tratta di 86 immobili, dei quali 30 sono a uso ufficio di proprietà di Progei, società sempre della galassia Aci e di questi 29 ospitano strutture dell’Aci o delle società della Federazione. Poi ci sono altri 56 immobili che potrebbero finire nell’operazione e che in parte sono patrimonio delle ramificazioni territoriali dell’Aci. Un affare da decine di milioni che ha fatto parlare i sindacati di “operazione complessa, senza alcuna chiarezza sulla governance, meccanismi di controllo, garanzie e costi”.