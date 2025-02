Apertura domenicale Asl Torino. Schillaci, esempio concreto

"L'iniziativa avviata dalla Asl Città di Torino, con aperture straordinarie la domenica per accertamenti e visite diagnostiche, è un esempio concreto di come le aziende sanitarie possano migliorare l'accesso alle cure per i cittadini". Lo afferma in una nota il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in merito alla notizia pubblicata oggi su La Stampa, sottolineando come "a pochi mesi dall'approvazione della legge sulle liste d'attesa, decine di realtà in tutta Italia abbiano già adottato misure efficaci per affrontare il problema delle liste d'attesa". "Gli strumenti ci sono e vanno utilizzati con determinazione: dagli incentivi per gli straordinari del personale sanitario fino a regole chiare per la gestione delle prenotazioni e delle prestazioni - aggiunge il ministro - è fondamentale che ogni Regione e Asl prosegua su questa strada, con l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario efficiente e tempestivo". Il ministero della Salute, precisa la nota, continuerà a monitorare l'attuazione delle misure e a sostenere le strutture sanitarie nel miglioramento della programmazione e dell'organizzazione dei servizi, affinché il diritto alla salute sia sempre più tutelato con azioni concrete.