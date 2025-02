Piemonte decima regione per il sistema di welfare

Il Piemonte si posiziona al decimo posto tra le regioni italiane nella classifica che misura l'efficacia e la capacità di risposta del sistema di welfare. E' in quarta posizione fra le regioni italiane per gli indicatori di spesa e si conferma al secondo posto, dopo la Lombardia, per spesa previdenziale media sulla popolazione over 65 con 1.497 euro (+65 euro rispetto al 2023), rispetto ad una media nazionale di 1.259 euro. E' la classifica del Welfare Italia Index, l'analisi sul benessere del gruppo Unipol in collaborazione con The European House - Ambrosetti. Dall'analisi dei dati emerge, inoltre, che il Piemonte è terzo per contributo medio in forme pensionistiche integrative, guadagnando tre posizioni rispetto allo scorso anno (8,1% del reddito medio rispetto alla media italiana del 7,8%). La regione si conferma in settima posizione per contributi sociali riscossi dagli enti di previdenza (13,8% del Pil regionale) e si posiziona al decimo posto per spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido (ottavo nel 2023), con una spesa di 7.365 euro (contro i 9.824 dello scorso anno) rispetto agli 8.057 euro della media nazionale.