Intersindacale medici, interventi concreti per Ssn e non promesse

"Sulla necessità di risollevare le sorti del Ssn il mondo politico è prodigo di dichiarazioni e promesse, ma continua a tergiversare nell'adozione delle iniziative necessarie per recuperare la sua attrattività nei confronti del personale indispensabile ad assicurarne la sopravvivenza". Lo afferma in una nota l'Intersindacale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, Aaroi-Emac, Fassid, Fp Cgil medici e dirigenti Ssn, Fvm, Uil Fpl Medici e Veterinari. "Il triennio 2022/2024 è già terminato senza contratto e ancora non si vede neanche traccia dell'atto d'indirizzo che occorre per avviarne le trattative", sottolineano. "Sul versante economico - si evidenzia nella nota - sarà senz'altro complicato portare a termine la contrattazione con le scarse risorse economiche a disposizione, di gran lunga inferiori all'inflazione di questi anni. Un'inflazione che ad oggi ha già eroso il doppio del valore del rinnovo. Non basteranno a colmare questa perdita del potere d'acquisto degli stipendi neppure le esigue risorse extra-contrattuali previste dal futuro e remoto incremento stabilito dall'ultima manovra finanziaria per l'Indennità di specificità sanitaria, che è disponibile a decorrere dal 2026 e solo per medici e veterinari, mentre per i Dirigenti Sanitari è rimasto nella nebbia di generiche rassicurazioni fatteci dal ministro della Salute Orazio Schillaci". "Il ministro - continua l'Intersindacale - aveva promesso immediati provvedimenti correttivi già nella legge di bilancio ma questa è stata approvata immodificata lasciando scoperti i dirigenti sanitari. Successivamente il ministro aveva promesso un intervento correttivo per eliminare le discriminazioni rimaste nella legge di bilancio ma ancora non ci è stata data prova di una concreta iniziativa". "Oggi - concludono - serve compattezza e unità sindacale su tutti i fronti e su fatti concreti, per questo prosegue il nostro percorso di coinvolgimento e partecipazione attiva dei professionisti nei luoghi di lavoro alle assemblee intersindacali sulle tematiche indispensabili per rendere attrattivo il Ssn pubblico, e quindi per migliorare la qualità delle cure e dei servizi offerti alla cittadinanza".