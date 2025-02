Occupazione e fatturato in crescita per le cooperative

Le cooperative piemontesi godono di buona salute, ma hanno bisogno del supporto delle politiche pubbliche con investimenti nel welfare e nei servizi "per evitare tagli che avranno ripercussioni sulle famiglie e sulla coesione sociale del Piemonte". Tra le priorità l'emergenza casa. Lo sottolinea Legacoop Piemonte che ha presentato l'analisi annuale sul comparto. In tutto sono 460 le imprese associate, oltre 760 mila soci e 36 mila gli addetti, con un valore della produzione che nel 2023 si è attestato a 5,2 miliardi di euro, pari all'3,8% del Pil regionale. Nel triennio 2021-2023 una cooperativa su due ha chiuso con un risultato positivo tutti gli esercizi, con una crescita complessiva del 5% del patrimonio netto delle associate. Inoltre, le cooperative hanno fatto registrare un valore della produzione in aumento per oltre il 60%, mentre il dato è rimasto stabile per circa il 20%. Le imprese di Legacoop dichiarano di avere una liquidità adeguata a sostenere gli investimenti, ma la preoccupazione per l'allungamento dei tempi di pagamento e i relativi maggiori oneri finanziari rischia di bloccare la domanda nel corso del 2025. Nella seconda metà del 2024 una cooperativa su tre ha assunto nuovo personale e questo trend proseguirà anche nei prossimi mesi. L'81 per cento dei lavoratori e lavoratrici è assunto a tempo indeterminato, la metà degli occupati ha tra i 30 e i 50 anni e oltre il 70 per cento sono donne. "I numeri del nostro report - commenta il presidente di Legacoop Piemonte Dimitri Buzio - dimostrano che svolgiamo un ruolo strategico nel garantire e creare occupazione. Senza il supporto di politiche pubbliche, però, gli interventi sono a rischio e questo penalizzerebbe soprattutto le fasce più povere della nostra popolazione. E necessario dunque un investimento in alcuni settori chiave come il welfare e i servizi. Senza misure concrete le imprese saranno costrette, per evitare la crisi, a mettere in atto tagli che avranno ripercussioni sulle famiglie e sulla coesione sociale del Piemonte".