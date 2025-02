ECONOMIA DOMESTICA

Crescita zero, il Piemonte è fermo

Nell'ultimo trimestre l'economia regionale ha subito uno stop. Nel 2024 il pil fa segnare un misero +0,4% (in linea con la media nazionale). In contrazione anche l'export, pesa la crisi della Germania. L'elaborazione dati di Pilnow

Crescita zero nel quarto trimestre del 2024 per l’economia del Piemonte. Per quanto riguarda l’intero anno, chiude in linea con la media nazionale (+0,42% contro +0,45%), ma sotto le aspettative iniziali. Sono queste le stime sul Pil del Piemonte fatte con il Pilnow, un modello di valutazione dell’economia regionale elaborato dal Comitato Torino Finanza presso la Camera di commercio di Torino, in grado di fornire indicazioni tempestive – quelle sul Pil annuale regionale l’Istat le diffonde 12 mesi dopo – e affidabili: ad esempio per il 2023 il modello Pilnow ha stimato una crescita media annuale del +0,7% contro un consuntivo Istat del +0,6%.

Dopo un inizio promettente con il primo e secondo trimestre che hanno registrato rispettivamente un +0,5% e +0,7%, la crescita si è indebolita nel terzo trimestre e si è arrestata nel quarto (-0,005%). La regione si confronta con la crisi del settore auto e con una recessione tedesca persistente (-0,2%), che influenza negativamente l’export piemontese, calato del 9% verso la Germania. Il Pilnow del Piemonte ha un valore di 134,6 miliardi di euro a prezzi costanti del 2015; supera i livelli del 2019, ma mancano ancora 7 miliardi per tornare al livello del 2009. Sull'economia del Piemonte pesa la crisi del settore automobilistico, mentre cresce il turismo estero. In aumento l'occupazione, trainata dai settori del commercio, del turismo e dei servizi.

In particolare, trasporti pesanti chiudono l’anno a +2,6%, nonostante una frenata nel quarto trimestre (+0,75%). I consumi elettrici crescono più della media nazionale, suggerendo un impatto positivo del turismo estero che nel primo semestre ha registrato un incremento delle presenze del +4,2%. Per quanto riguarda l’occupazione, nel 2024 lo studio rileva un aumento del 4% trainato da commercio e turismo (+19%) e servizi (+5%), mentre l’occupazione flette nelle costruzioni (-10% ) e nella manifattura (-3%). La cig cresce tuttavia del 13%, portando il tasso di disoccupazione pro forma effettivo stimato dal 6,2% al 7,3%. Positivo, con un aumento stimato del +5,5% nel quarto trimestre il credito al consumo, il leasing mostra un calo del -2,4%, risentendo della perdurante debolezza degli investimenti strumentali, mentre i prestiti alle attività produttive diminuiscono del -1% in Piemonte, ma crescono del 3% a Torino grazie ai servizi. Infine, consumi interni sono riflessivi (eccetto i durevoli con finanziamento) e non è passata la preoccupazione dell’inflazione, per l’aumento ancora sopra la media dei prezzi di molti generi quotidiani.

Mario Cavarero, vicepresidente del Comitato Torino Finanza – indubbiamente pesano il perdurare delle turbolenze internazionali, la crisi tedesca e i problemi del settore automotive. Bisognerà, poi, vedere quale impatto avranno le preannunciate politiche protezionistiche sul nostro export. Ma le ultime dichiarazioni dei vertici di Stellantis rappresentano per la nostra regione un’inversione di tendenza che apre migliori prospettive e, comunque, la competitività economica e industriale del Piemonte rimane forte”.