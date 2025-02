POLITICA & SPETTACOLO

Definì Meloni "fascista e nazista", processo al leader dei Placebo

Via libera dal Ministero della Giustizia. Il frontman del gruppo, dal palco di Stupinigi (Torino), aveva apostrofato in malo modo la premier, indirizzandole anche una serie di insulti. Oggi Brian Molko è accusato di diffamazione e vilipendio

Il Ministero della Giustizia ha dato il via libera al procedimento giudiziario contro Brian Molko, il frontman della band inglese dei Placebo indagato a Torino per le invettive che indirizzò alla premier Giorgia Meloni l’11 luglio 2023 durante un concerto a Stupinigi. Nella sua performance dal palco aveva anche lanciato diversi appelli, tra cui uno per chiedere più tutele per i diritti delle persone non binarie e transgender. Quindi l’attacco alla presidente del Consiglio al quale aveva aggiunto anche un esplicito insulto.I pubblici ministeri subalpini si erano rivolti in via Arenula perché per perseguire il reato di vilipendio delle istituzioni (punito con una pena pecuniaria) occorre una autorizzazione specifica. Molko aveva definito Meloni, fra l'altro, “fascista” e “nazista”, una “pezzo di m...”

Nel marzo del 2024 la procura aveva formalmente chiuso le indagini sul cantante. Dopo l’autorizzazione del Ministero potrà compiere i passi successivi. All’esibizione, nell’ambito del festival musicale internazionale Sonic Park, erano presenti 5.000 spettatori. Il procedimento era stato aperto per diffamazione e vilipendio alle istituzioni. A Molko, secondo il contenuto dell’avviso di chiusura indagini messo a punto lo scorso anno, sono contestate le aggravanti dell’attribuzione di un determinato e dell’uso di un mezzo di pubblicità. Nonostante le riprese fossero vietate durante l’evento, nel pubblico in molti girarono clip dell’esibizione di Molko, diffondendo poi le immagini di quanto accaduto sui social.