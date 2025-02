ALLEATI

Ai raggi X i contributi per il sociale. La Lega col fiato sul collo di FdI

Il Carroccio in Regione Piemonte vuole un controllo preventivo delle spese stanziate dall'assessore meloniano Marrone. Ci sono i fondi al programma Vita nascente ma non solo. E il "partigiano" Ricca chiede più soldi per il Museo della Resistenza

Se a livello nazionale ogni occasione è buona per marcare le differenze e talvolta tracciare un solco tra partiti alleati, anche in Piemonte le schermaglie tra Fratelli d’Italia e Lega agitano una coalizione che sotto la guida di un “distratto” Alberto Cirio fatica a ingranare la marcia giusta della sua seconda legislatura. E così se a Roma i due principali azionisti del governo di Giorgia Meloni si dividono su politica estera, cittadinanza, ius soli, fine vita, terzo mandato, misure fiscali e molto altro, a Torino la bagarre è su temi ben più prosaici come le nomine (in autunno) e i contributi (ora). Sotto lo sguardo dell’opossum azzurro, per nulla propenso a farsi tirare in mezzo.

Protagonisti i due galli nel pollaio del centrodestra piemontese, il leghista Fabrizio Ricca e il meloniano Maurizio Marrone, il primo capogruppo del Carroccio a Palazzo Lascaris, il secondo assessore al Welfare. Questa mattina Ricca ha presentato la proposta di costituire un ente strumentale della Regione per mettere il becco sui contributi assegnati dalla Regione nel capitolo delle politiche sociali. “Si tratta di 150 milioni che diamo ogni anno e su cui talvolta le rendicontazioni non corrispondono alle finalità per cui quei fondi erano stati erogati” dice Ricca. Una dichiarazione potenzialmente pesante, un warning anche per la Corte dei Conti, a dire il vero mai troppo severa in questi ultimi anni nei confronti della Regione. Ricca propone la realizzazione di uno studio all’Ires (dove peraltro ha appena nominato il fido Alessandro Sciretti) per fotografare come sono stati utilizzati finora i fondi regionali destinati al sociale, “così da sapere su cosa lavorare”. Sembra tanto un’altra azienda zero, che alla fine della scorsa legislatura la Lega costituì per non perdere completamente il controllo della Sanità mentre i sondaggi iniziavano a prefigurare il crollo avvenuto alle ultime elezioni.

Tra i fondi più controversi assegnati dalla Regione nell’ambito delle politiche sociali ci sono anche quelli di Vita Nascente, su cui sono emerse alcune assegnazioni e gestioni arbitrarie, almeno secondo le cronache recenti. Vita Nascente, tra i simboli delle politiche sociali targate FdI e in particolare Marrone, è il programma che prevede l’assegnazione di risorse ad associazioni Pro Vita per convincere donne in difficoltà economica a non abortire attraverso un sostegno pubblico. Ricca afferma di aver parlato con Marrone del suo emendamento al bilancio e domani sarà lo stesso assessore a dover fare buon viso a cattivo gioco, dando in aula il suo parere favorevole all’istituzione di questo ente che accenderà un faro sui contributi regionali. Resta un dubbio: quanto costerà questa querelle tra Lega e FdI? “Al momento sono 100mila euro” spiega Ricca, più o meno quelli necessari per pagare un paio di stipendi. Forse un po’ poco. “Utilizzeremo personale in distacco dalla Regione” prosegue Ricca, ma allora perché non farlo fare direttamente alla Regione questo controllo? “Finora i funzionari regionali non avevano il potere di controllare” risponde lui. Poi l’excusatio non petita: “Non è il solito carrozzone”.

Ma non è l’unico bastoncino che la Lega intende mettere tra le ruote dei meloniani. Un altro emendamento al bilancio del Carroccio è quello che chiede più risorse al Museo diffuso della Resistenza per quella Torino che è “un simbolo della lotta per la libertà e la democrazia”. Il partigiano Ricca ha imbracciato il fucile.