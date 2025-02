SANITÀ

Sanità, i conti non tornano. L'allarme delle Regioni

Gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali nell'esercizio 2024 impediranno, in molti casi, il pareggio. L'aumento dei fondo sanitario "bruciato" dalle spese in più per liste d'attesa e aumento dei costi. La Conferenza dei governatori scrive al Governo

“L’incremento delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario dell’anno 2024 è stato sostanzialmente assorbito per finanziare il rinnovo contrattuale, gli interventi per la riduzione delle liste di attesa, le prestazioni aggiuntive riconosciute al personale, gli incrementi dei prezzi indotti dall’inflazione e dell’aumento dei costi energetici”.

Con questa non edificante premessa, le Regioni avvertono il Governo – in particolare al ministro della Salute e a quello dell’Economia e Finanze, ma anche a quello della Funzione Pubblica – che esiste la concreta possibilità che alcune di esse non riescano a chiudere il bilancio 2024 in pareggio. E questo, soprattutto, perché a pesare sui conti già difficili da far quadrare pressoché ovunque, ci sono gli accantonamenti necessari per il rinnovo dei contratti del personale per il periodo 2022-2024 che vanno a incidere proprio sui bilanci dell’anno appena trascorso.

Nella lettera che il presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga, ha inviato a Oreste Schillaci, Giancarlo Giorgetti e Paolo Zangrillo si evidenza come nel corso dell’ultima riunione della Conferenza, lo scorso 13 febbraio, “è stata condivisa la preoccupazione per l’equilibrio economico-finanziario che alcune Regioni faticano ad assicurare” e, per questo viene chiesto al Governo di rinviare gli accantonamenti all’esercizio 2025.

Una situazione complicata, in un quadro già di estrema difficoltà finanziaria, quella che riguarda molte Regioni e che, peraltro, si è venuta a creare con un inserimento tardivo degli accantonamenti. Come scrive Fedriga, “le indicazioni ministeriali per i rinnovi contrattuali da esporre sui bilanci e sulle certificazioni trimestrali dell’esercizio 2024 sono pervenute con mail degli uffici ministeriali solo lo scorso 17 gennaio”. Come si già questo non bastasse, “le indicazioni descrivono i nuovi metodo di calcolo da utilizzare per definire gli importi che hanno una base di calcolo del costo del personale decisamente più alta di quella utilizzata fino al 2023”.

Una sorpresa tutt’altro che gradita, quella ricevuta dalle Regioni che adesso cercano di correre ai ripari chiedendo uno spostamento all’esercizio 2025 di quei costi che, altrimenti, rischiano concretamente di impedire la chiusura in pareggio, come richiesto dalla legge, dei bilanci relativi all’anno scorso. Bilanci che, spesso, come nel caso del Piemonte già richiedono qualcosa simile a miracoli per evitare disavanzi e che, adesso, potrebbero scivolare rapidamente verso il rosso. Perché, come si legge ancora nella lettera firmata da Fedriga, se è vero che c’è stato un aumento del fondo sanitario è altrettanto vero che è stato rapidamente impiegato per cercare di ridurre le liste d’attesa, pagare le prestazioni aggiuntive, così come le cooperative di gettonisti e finanziare gli stessi rinnovi contrattuali.

Trovare ancora risorse da accantonare è praticamente impossibile. Da qui la richiesta di uno spostamento, in assenza del quale i bilanci in pareggio resterebbero, in gran parte die casi, un obiettivo irraggiungibile. E per chi già non ci sarebbe riuscito senza aggravi, il piano di rientro si fa meno ipotetico e più probabile.