"Più che un bilancio un atto di fede", revisori dei conti e Pd bacchettano Cirio

Nella relazione del Collegio 68 pagine di annotazioni e rimbrotti sulla manovra che approda in aula domani. Mancano gli elementi per un'analisi completa. Pentenero: "L'unica certezza è un buco da 800 milioni in Sanità" - DOCUMENTO

Un parere favorevole ma con 68 pagine di osservazioni, note, rimbrotti. È un via libera condizionato quello che i Revisori dei conti della Regione Piemonte danno alla manovra di Alberto Cirio che domani approderà in aula e che entro fine febbraio sarà approvata dopo quasi due mesi di esercizio provvisorio. In particolare il collegio composto dalla presidente Elisa Venturini e dagli altri due componenti, Olivia Cutone e Pietro Boraschi, osserva delle mancanze dal punto di vista metodologico che hanno portato l’ente a presentare, assieme al ddl iniziale una serie di emendamenti e allegati che ne modificavano gli equilibri rendendo più complesso il lavoro dei revisori, i quali raccomandano la consegna di “un documento fermo (…) che permetta al Consiglio di poter beneficiare di un contributo all’analisi della legge di bilancio”. Insomma, il collegio contesta il vasto utilizzo degli emendamenti alla manovra prima della discussione in aula, al punto da modificare sensibilmente il documento sul quale viene chiesto ai revisori di esprimersi. Per questo la capogruppo del Pd Gianna Pentenero parla di questo bilancio come “un vero e proprio atto di fede, sul quale è complicato fare un lavoro di analisi. Unica certezza: nonostante tutte le possibili correzioni lascerà un buco di 800 milioni di euro sulla sanità”.

Nella manovra, messa a punto dall'assessore Andrea Tronzano, vengono finanziate spese, misure e investimenti per oltre 20,4 miliardi di euro, in linea con il 2024, e con un trend crescente rispetto al 19,6 miliardi del 2022 e ai 18,8 del 2020. Secondo i revisori, la Regione “ancora una volta per l’annualità 2025-2027 redige un ddl iniziale che non contiene neppure gli elementi obbligatori minimi” per consentire un’analisi puntuale, laddove addirittura mancano alcune variazioni apportate nel 2024 “che avrebbero dovuto avere ripercussioni e obbligazioni” sui due anni successivi. Tra i danti che mancano poi anche la situazione di cassa presunta a inizio anno, “nonostante l’emendamento sia stato approvato in data 13 gennaio e quindi dopo la chiusura dell’anno della tesoreria” fanno notare i revisori. Per questo tra le tante è significativa la raccomandazione di “una puntuale verifica dei flussi di cassa anche al fine di garantire la tempestività dei pagamenti”.

E poi c’è il fondo contenziosi, quello in cui vengono accantonate le risorse per far fronte a eventuali sconfitte nelle varie cause che un ente come la Regione Piemonte può avere in corso. Anche in questo caso pare regnare l’ottimismo al grattacielo poiché tra il 2025 e il 2027 non viene apposto neanche un euro. Fatto che il consiglio considera “una criticità”. E lo stesso dicasi per il fondo perdite delle società partecipate. Zero euro a copertura.

Qui la relazione completa del Revisori dei Conti