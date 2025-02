Cambio al vertice Digos di Torino, Fabretti nuova dirigente

Rita Fabretti da questa mattina guiderà la Digos della Questura di Torino, dopo che Carlo Ambra, nei giorni scorsi, è stato promosso a dirigente superiore. Fabretti guidava la digos di Bologna, dove era arrivata a settembre 2024. Dal 2020 al 2021 ha diretto la Digos di Trento, per poi spostarsi a Monza come dirigente della Divisione di polizia amministrativa e infine a Trieste, dove dal 2022 e per due anni ha diretto sempre l'ufficio Digos. Carlo Ambra lascia il capoluogo piemontese dopo sette anni. Tra le operazione che ha condotto da ricordare "Last Banner", che portò all'esecuzione di 12 misure cautelari nei riguardi di ultras della Juventus accusati di associazione a delinquere con una strategia estorsiva nei confronti della società bianconera. Inoltre c'è l'operazione "Scintilla", nei confronti degli anarchici insurrezionalista, che portò allo sgombero del centro sociale Ex Asilo e l'indagine "Sovrano" sul centro sociale Askatasuna. Il 30 marzo 2019, in risposta allo sgombero dell'Asilo, aveva bloccato duecento anarchici, costringendoli, dopo diverse ore di trattativa, ad abbandonare a terra un vero e proprio arsenale. Tra le ultime operazioni quella che ha portato a 70 denunce per gli scontri tra ultras del Toro e della Juve. Con Ambra alla guida la digos di Torino ha complessivamente denunciato 4.872 persone, eseguito 72 arresti in flagranza, 46 custodie in carcere, 40 arresti domiciliari e 166 misure di altro tipo.