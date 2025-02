Sanità integrativa, in Italia ancora marginale

La spesa intermediata attraverso fondi sanitari, polizze individuali e altre forme di finanziamento collettivo in Italia rimane ancora limitata: nel 2023 ammonta a 5,2 miliardi di euro ovvero il 3% della spesa sanitaria totale e l'11,4% di quella privata. E' quanto emerge dal Report dell'Osservatorio Gimbe sulla spesa sanitaria privata in Italia nel 2023, commissionato dall'Osservatorio Nazionale Welfare & Salute (Onws) e presentato oggi al Cnel. "La sanità integrativa sostiene la salute dei lavoratori e delle loro famiglie, si alimenta grazie alle scelte delle parti sociali in sede di Ccnl e rappresenta una forma avanzata di welfare sussidiario a supporto di quello pubblico - spiega Ivano Russo, Presidente di Onws-. Tuttavia, può svilupparsi solo se realmente integrativa rispetto ad un SSN in buona salute per intermediare la quota di spesa ad elevato valore delle famiglie, grazie alle auspicate riforme che il settore attende da anni". Per Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe, "il ruolo integrativo dei fondi sanitari rispetto alle prestazioni incluse nei Lea è limitato da una normativa frammentata e incompleta e la spesa intermediata compensa solo in parte il carico economico sulle famiglie". Secondo lo studio, il 31,6% della spesa intermediata viene assorbito dai costi di gestione, mentre poco meno del 70% è destinato a servizi e prestazioni per gli iscritti. Tra il il 2020 e il 2023, inoltre, i fondi sanitari integrativi hanno inoltre progressivamente aumentato le risorse destinate all'erogazione di prestazioni, riducendo il margine rispetto alle quote incassate. "In altri termini - continua il Presidente - la crisi della sanità pubblica e, soprattutto, la sua incapacità di garantire prestazioni tempestive, stanno spostando sempre più bisogni di salute sui fondi sanitari, mettendo a rischio la loro stessa sostenibilità". Riguardo la riduzione della spesa out of pocket, per Cartabellotta è necessario rilanciare il finanziamento pubblico, sensibilizzare i cittadini e rimodulare i Lea.