Lo Russo, "riprendere il processo d'integrazione europea"

"Questa è una situazione internazionale che mi preoccupa per la prospettiva per l'Europa, per l'Italia, e mette in evidenza errori fatti nel passato, quando il processo di integrazione europea è stato rallentato, in alcuni casi interrotto. E adesso c'è addirittura chi lo rimette in discussione". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino e vicepresidente dell'Anci con delega alle Politiche comunitarie e internazionali, Stefano Lo Russo, interpellato a proposito del vertice Ue di Parigi. "Oggi quel rallentamento - ha proseguito Lo Russo - si sta dimostrando un errore, rischiamo veramente l'irrilevanza e questo mi sembra uno stimolo a riprendere molto rapidamente quel processo di integrazione europea verso gli stati uniti d'Europa che io penso sia la prospettiva, perlomeno quella in cui credo io".