Lo Russo, "Torino non può aspettare oltre un nuovo ospedale"

"Sto leggendo quel documento, lo analizzeremo, ma Torino non può permettersi di aspettare oltre la realizzazione di un nuovo ospedale. Ne va della salute dei torinesi e su questo sono determinatissimo ad andare avanti". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo interpellato a proposito di un dossier contro la localizzazione scelta per la nuova struttura sanitaria presentato durante l'assemblea 'Pellerina no ospedale nel parco'. "Ci sono due questioni di fondo - osserva il sindaco -. La prima è che le problematiche di carattere tecnico nel 2025 si risolvono, hanno delle soluzioni tecniche praticamente tutti. Il secondo passaggio critico che vedo è che mi si può sempre dire che non va bene, ma non ho mai capito cosa invece va bene. Nel senso che - precisa -, ammesso e non concesso che quell'area non vada bene, e secondo i nostri studi invece va bene, non ho ben capito quale sia l'alternativa, perché quel documento non parla di alternative ma critica una localizzazione". Lo Russo ribadisce poi che il Maria Vittoria e l'Amedeo di Savoia "vanno sostituiti. Sono troppo vecchi, non più adeguati ai bisogni di salute. C'è poi un tema ambientale, sono edifici che consumano moltissima energia, costano tanto da mantenere e inquinano tanto. Infine - conclude - il parcheggio sterrato della Pellerina è un'area sufficientemente vicina a quegli ospedali, e coprire un'area con una distanza minima dal punto di vista della rete sanitaria di emergenza sono certo salverà delle vite".