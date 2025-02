Giorgetti, fondazioni stabilizzatori del sistema finanziario

"Non posso non citare il ruolo centrale che le fondazioni svolgono come stabilizzatori del sistema finanziario di questo paese". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in collegamento con la Giornata della Fondazione Compagnia di San Paolo. "Non è un caso se la prima banca in Europa oggi, Intesa Sanpaolo, conta nel suo azionariato investitori istituzionali di lungo periodo, tra cui appunto alcune fondazioni tra cui si annovera la Compagnia di San Paolo" ha aggiunto Giorgetti.