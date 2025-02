Bilancio Piemonte, al via mini-maratona in Aula

È al via oggi nel Consiglio regionale del Piemonte una mini-maratona di tre giorni per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 del Piemonte, richiamato in Aula dall'assessore al Bilancio Andrea Tronzano, interrompendo l'iter delle scorse settimane nelle Commissioni. La partenza avviene fra le polemiche delle opposizioni, che stigmatizzano la "scarsa attenzione della giunta di Alberto Cirio" per la discussione "dell'atto politico più importante del 2025". "Questa - ha esordito l'esponente Pd Monica Canalis - è la settimana politica più importante dell'anno e le file della giunta sono troppo sguarnite: Cirio è assente e non è presente neanche l'assessore Vignale, che ha fra le sue deleghe i rapporti con il Consiglio regionale. Noi crediamo nella centralità dell'organo legislativo e questa situazione non fa onore all'esecutivo". Sulla stessa linea gli interventi che si stanno susseguendo in Aula: il consigliere Domenico Rossi, segretario del Pd del Piemonte, ha affermato che "questo Consiglio continua a essere umiliato dal presidente Cirio e dalla giunta", parole alle quale si stanno associando i numerosi consiglieri delle forze di minoranza che si stanno alternando ai microfoni.