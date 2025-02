FINANZA & POTERI

Messina brinda a un nuovo record: Intesa supera 80 miliardi in Borsa

Il ceo ribadisce: "Mercato bancario caotico e confusionario, noi da tutto questo staremo fuori". E per spegnere i malumori torinesi sul presunto asse con Cariplo, benedice seppur a distanza pure la Compagnia. E lavora al rinnovo di fine aprile

“Proprio ora mentre sto parlando la banca ha superato gli 80 miliardi di valori di Borsa. Poi magari tra 5 minuti non lo sarà più, ma che la banca raggiunga ora il suo record di valore di Borsa mi pare simboli di un momento di condivisione e successo enorme avuto grazie al lavoro delle nostre 100mila persone ma anche grazie ai nostri azionisti stabili”. Sprizza gioia da tutti i pori Carlo Messina, intervenendo in collegamento video alla presentazione del piano strategico della Compagnia di San Paolo. “Questo mi rende particolarmente orgoglioso”, ha aggiunto il Ceo di Intesa Sanpaolo che ha voluto con la sua presenza, seppure a distanza, testimoniare l’equivicinanza con i due principali azionisti istituzionali. E così se qualche giorno fa era atterrato a Milano, da un volo che lo riportava da Londra, per presenziare al programma di Cariplo, oggi ha “benedetto” l’analogo evento della fondazione di Torino – “città a cui sono molto legato dal punto di vista affettivo” – prima di un inderogabile impegno che nel pomeriggio lo porta nuovamente all’estero. Un tentativo per spegnere sul nascere i malumori di molti ambienti subalpini, che vedono con preoccupazione il profilarsi di un asse privilegiato milanese tra il vertice della banca e quello di Cariplo, il cui presidente Giovanni Azzone è anche al vertice di Acri e ostenta sempre più spesso “totale sintonia” con Messina.

Nel suo intervento Carlo Magno ha ribadito la decisione di tenersi a distanza siderale dal risiko attualmente in corso nel sistema bancario italiano. “In questo momento sul mercato si stanno susseguendo offerte con una dinamica abbastanza caotica e confusionaria. Noi ribadiamo che da tutto questo staremo fuori, non siamo interessati in alcun modo a essere coinvolti da quello che sta accadendo”. Messina ha poi ricordato che Intesa gestisce in Italia “risparmio per 1.400 miliardi, mentre ad esempio Generali 200 miliardi”, “e parliamo di soggetti che vengono considerati strategici per il Paes”». Di conseguenza, il consolidamento in corso è fatto da “operazioni di mercato che non cambieranno nulla rispetto al posizionamento di Intesa Sanpaolo, indipendentemente da quello che succede”. “Oggi se c’è un soggetto che rappresenta un pilastro di sicurezza, di serietà e anche di stile è Intesa Sanpaolo, grazie anche ai nostri azionisti stabili” che garantiscono continuità e sostegno alla banca.