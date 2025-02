FINANZA & POTERI

Le buone "azioni" di Gilli (e Messina),

la Compagnia si tiene stretta Intesa

La banca è la gallina dalle uova d'oro, che frutta oltre 400 milioni di dividendi, e il presidente della fondazione non ha alcuna intenzione di ridurre le sue quote. Trattative in corso con il Mef. Asse con Azzone e appoggio alla sua riconferma in Acri

È la banca dalle uova d’oro. Solo nell’ultimo anno il titolo di Intesa Sanpaolo è cresciuto del 59 per cento e oggi è scambiato a Milano a 4,51 euro ad azione. Nel 2025 la Compagnia di San Paolo otterrà 405 milioni di dividendi da Cà de Sass, in crescita rispetto ai 370 dell’anno scorso ed è comprensibile la resistenza che il presidente Marco Gilli (assieme agli altri presidenti di fondazioni bancarie) oppone di fronte alle disposizioni del Mef riguardo la loro esposizione nei confronti della banca conferitaria: non oltre un terzo del patrimonio. In questo momento l’ente di corso Vittorio Emanuele ha il 6,48% di Intesa, che al 31 dicembre 2024 vale 4,5 miliardi su 10,1 complessivi di patrimonio: dovrebbe vendere una buona parte delle proprie azione. Per Gilli le fondazioni all’interno delle banche rappresentano “un valore non soltanto per la stabilità, ma anche legato alla sicurezza nazionale. Siamo fiduciosi che alla luce di questi elementi si troverà una soluzione per non obbligare le fondazioni oltre il limite a vendere le azioni”. Su questa posizione, l’ex rettore del Politecnico di Torino è totalmente allineato con il ceo Carlo Messina e per sottolineare la “totale sintonia” ha concesso al numero uno dell’ente controllato le conclusioni della giornata alla Nuvola Lavazza, in cui è stato presentato il Piano strategico 2025-28 della Compagnia. Inusuale nella liturgia ma emblematico nel segnare i reali rapporti tra i due soggetti che, almeno sulla carta sono uno controllato dall’altro.

A condurre la trattativa con il Mef è il presidente di Acri (e di Cariplo, altro socio forte di Intesa) Giovanni Azzone, il quale ha proposto una clausola per cui il calcolo non venga influenzato dalle fluttuazioni del mercato: una soluzione che metterebbe a riparo sia Compagnia di San Paolo sia Palazzo Melzi. “Valutiamo positivamente l’azione del presidente Azzone in Acri – dice Gilli –. La collaborazione sta andando benissimo e sicuramente avrà il supporto della Compagnia” in vista di una più che scontata conferma al vertice dell’associazione che riunisce le fondazioni bancarie, fino a poco tempo fa guidata dal torinese Francesco Profumo. La conclusione è che “Siamo fiduciosi di poter conservare le azioni di Intesa Sanpaolo”.

Altro tema d’attualità è il rinnovo della governance della prima banca italiana per patrimonio gestito (1,3 trilioni di euro) con una capitalizzazione in Borsa che proprio oggi ha sfondato quota 80 miliardi. “Non sono ancora iniziate le interlocuzioni. Il patto deve essere approvato dalla Bce, auspichiamo che l’autorizzazione arrivi entro fine mese” ha detto Gilli, anche se è noto come le grandi manovre siano ormai avviate da tempo. E, forse per evitare di alimentare i sospetti di un asse privilegiato con i milanesi (e Azzone), il presidente ha voluto a tutti i costi l’intervento di Messina, il quale rivolgendosi con un familiare “Marco” ha rinnovato il legame “affettivo” che lo lega a Torino.

Per quanto riguarda l’attività filantropica Gilli ha presentato un programma che prevede di destinare un miliardo di euro nei prossimi quattro anni: tantte iniziative, tra le quali spicca il restauro e la riqualificazione del complesso della Cavallerizza Reale di Torino. “Il Piano rappresenta un concreto esercizio di programmazione strategica con al centro i valori fondamentali delle persone e delle comunità – ha spiegato Gilli – coerentemente con la missione storica della fondazione”. Un piano “che si propone di contrastare tutte le forme di povertà e di ridurre le crescenti disuguaglianze con un approccio strutturale capace di favorire un cambiamento sistemico che generi uno sviluppo sostenibile”. Gli interventi del 2025 ammontano a 250 milioni di euro complessivi (erogazioni, cambiamento sistemico, progetti a impatto, contributi a fondi Nazionali e Filantropici).