PALAZZI ROMANI

Pichetto ci lascia ancora in bolletta. Decreto? "Ci stiamo lavorando"

Con la sua tradizionale flemma il ministro invita a pazientare. Ma famiglie e imprese sono in sofferenza. Anche il ritorno al nucleare è finito su un binario morto. Lui, intanto, guarda oltre Tevere: "Faremo del Vaticano stato leader al mondo delle rinnovabili"

«Si sta lavorando, in questo momento non ci sono ancora elementi concreti. Stiamo osservando tutto anche rispetto a quello che sta succedendo sul gas: quando hai un’oscillazione ogni 3 giorni di 7 euro a megawattora bisogna avere i fari bene accesi». Con la sua innata flemma il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, invita a pazientare. L’annunciato decreto per ridurre l’impatto dei rincari energetici sulle bollette slitta ancora. «Vediamo nei prossimi giorni», replica quando gli viene chiesto se il provvedimento arriverà in Cdm questa settimana.

«L’orientamento c’è, il riferimento finale sono le bollette», dice ancora Pichetto a margine della presentazione del rapporto sull’energia di Enea e Cei. Spiegando che «si può agire sul gas o sulle bollette: visto che il gas pesa per il 70% sulle bollette, questo è uno degli elementi». Il ragionamento del titolare del Mase parte dai dati dello scorso anno: «Nel 2024 il gas ha prodotto il 40% dell'energia elettrica, però il famoso meccanismo a livello europeo», il Ttf di Amsterdam «determina il prezzo sul peggior impianto nel momento più critico nel 70-75% dei casi. Ecco qual è il guaio. Questo “accoppiamento” ci è stato molto utile quando il gas era a 10, 12, 15 euro ma adesso ci sta tornando addosso come un boomerang. Ecco perché non è risolvibile solo dicendo “ci metto i miliardi” – continua –. È tutta una questione di trattativa, di trovare i meccanismi rispetto al sistema elettrico che è molto interconnesso, dunque senza correre esageratamente il rischio di metterci i soldi e pagare l'energia agli altri». Infine, alla domanda se gli oneri di sistema siano “intoccabili” per provare a ridurre il peso delle bollette, il ministro dell’Ambiente non si sbottona: «Quelli sono comunque da pagare, ma questa è una domanda da fare al ministro Giorgetti, non a me».

Insomma, proprio mentre la questione energetica è tornata centrale per le famiglie e le imprese, dopo un anno di relativa calma, il Governo non vede ancora la luce. Il caro-bollette torna a erodere il potere d’acquisto e mette in allarme le aziende energivore del Paese, numerose soprattutto nel manifatturiero. Gli interventi dovrebbero essere affidati a un decreto annunciato giorni fa dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, su cui stanno lavorando da giorni il Tesoro e il ministero dell’Ambiente. Gli ostacoli principali sono il nodo del rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato e quello del reperimento delle risorse per le coperture. Risorse che sarebbero ingenti. Per allargare la platea del bonus sociale, come fatto in passato, servono molti soldi. Per far salire la soglia Isee per beneficiare dal bonus dagli attuali 9.530 euro a 15mila, servono circa 1,5 miliardi di euro.

Sui tavoli dei ministeri coinvolti ci sono diverse altre ipotesi. La prima, come detto, è quella di annullare la differenza tra il costo del gas sul mercato di riferimento europeo (l’indice Ttf della Borsa di Amsterdam) e quello sul mercato all’ingrosso italiano (l'indice Psv). Su quest’ultimo il prezzo del gas arriva ad essere più elevato anche di 2 euro a megawattora. Questa mossa porterebbe a un ribasso immediato delle bollette, anche di quelle dell’elettricità legate in parte all’andamento del prezzo del metano. Per aiutare le imprese, il Governo studia, poi, la possibilità di potenziare l’energy release (la concessione di elettricità a prezzi calmierati alle imprese energivore che realizzano nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili) e di compensare la tassazione europea Ets sulle emissioni di Co2 a carico dei produttori di energia. Questa compensazione, tuttavia, va negoziata con Bruxelles per non incappare in violazioni delle rigide norme europee sugli aiuti di Stato.

Intanto, il piemontese “cavouriano” Pichetto guarda oltre Tevere. «C’è con il Vaticano un impegno forte affinché possa diventare lo Stato con la maggior quantità di energia rinnovabile al mondo. Questo è il mandato che ha dato papa Francesco e stiamo portando avanti anche come ministero e come governo italiano”, ha spiegato stamattina alla presentazione dei risultati del progetto “Energie per la Casa Comune”, promosso e finanziato dal Ministero dell’Ambiente, attuato da Enea, e la collaborazione della Conferenza Episcopale Italiana (Cei).

Dall’isolamento termico alla sostituzione generatore di calore, dalla riqualificazione del sistema di illuminazione all’installazione di impianti fotovoltaici: questi i risultati del progetto ispirato all’enciclica Laudato si’, che ha coinvolto 10 diocesi italiane con l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità energetica. Dalle diagnosi energetiche effettuate sulle strutture è emerso che le principali esigenze di riqualificazione riguardano: isolamento termico dell’involucro edilizio (71%), sostituzione generatore di calore (47%), riqualificazione del sistema di illuminazione (56%), pannelli solari termici per l’acqua calda sanitaria (24%), installazione di impianti fotovoltaici (74%).

E così, mentre persino il Ddl sul nucleare – previsto da Pichetto già a novembre dello scorso anno – subisce un ulteriore rinvio per le tensioni interne al centrodestra – al politico biellese, l’ex repubblicano che si sente erede di quella destra “storica” di marca sabauda non resta che indirizzare una prece a Colui che è “luce senza tramonto”. E fiat lux.