POLITICA NEL PALLONE

L'assist di Lo Russo a Cairo: via le ipoteche sull'Olimpico

Conoscendo il suo braccino corto per il patron del Toro potrebbe non essere una buona notizia. Il sindaco vuole togliergli ogni alibi e convincerlo a investire sullo stadio di proprietà. Ora la palla passa all'Agenzia delle entrate (e al ministro Abodi)

Togliere le ipoteche sullo Stadio Olimpico e con esse ogni alibi a Urbano Cairo. È questo l’obiettivo di Stefano Lo Russo che ha chiesto formalmente all’Agenzia delle entrate di non rinnovare le ipoteche da 34 milioni che gravano sul Grande Torino, in scadenza nel 2025. La concessione al club granata scade a giugno ma, in attesa del responso da Roma, l’amministrazione può prorogarne i termini fino a 18 mesi.

In quest’ottica la giunta ha approvato una delibera che si pone come obiettivo la valorizzazione delle potenzialità dello stadio. Con questo atto di indirizzo il Comune avvia una procedura di evidenza pubblica di consultazioni preliminari, come previsto dalle indicazioni dell'Anac in materia di assegnazione degli stadi calcistici. L’auspicio dell’assessore allo Sport Mimmo Carretta è di “avviare un percorso che garantisca il miglior risultato sul futuro utilizzo dell’impianto, lasciando aperte per la Città il maggior numero di opzioni possibili”.

“Stiamo lavorando per poter dare corso a quello che, nel nostro programma, è il progetto della Cittadella del Torino – aggiunge Lo Russo –, iniziato sbloccando l’iter della riqualificazione del centro sportivo Robaldo, che era fermo da tanti anni e che procede secondo il crono-programma stabilito verso il 4 maggio, anniversario della tragedia del Grande Torino, in cui verrà inaugurato”. “Lo Stadio Olimpico – aggiunge – è il cuore di questo nostro grande progetto e il passo di oggi va nella direzione di poterlo realizzare”. Una volta saltate le ipoteche non resterà che convincere Cairo a tirare fuori qualche quattrino e investire su una struttura che potrebbe diventare la nuova casa del club.

E infatti, se l’Agenzia delle entrate accogliesse la richiesta di non rinnovare le ipoteche sullo stadio, per il futuro dell’impianto, precisa una nota di Palazzo Civico, “potranno profilarsi nuovi scenari rispetto alla sola concessione di lungo periodo, come ad esempio l’alienazione del diritto di superficie o l’eventuale accoglimento di una proposta di partenariato pubblico privato”. Da Lo Russo è partito l'assist.