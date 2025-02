Bilancio Piemonte, 1.700 emendamenti e dibattito non è partito

La maratona di tre giorni nell'Aula del Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 della Regione è partita oggi con un braccio di ferro: le minoranze hanno depositato 1.700 emendamenti, sollevato questioni pregiudiziali e chiesto l'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno, tanto che dopo otto ore dall'apertura dei lavori non erano ancora stati affrontati né il defr (il documento di economia e finanza regionale 2025-2027), né la relativa nota di aggiornamento, entrambi passi necessari per passare all'esame del bilancio. Il centrodestra ha reagito negando la pausa per ricevere una delegazione di 'Non una di meno', in presidio fuori da Palazzo Lascaris per protestare contro le risorse previste dal bilancio sul Fondo vita nascente, che finanzia le associazioni antiabortiste. Visto lo stallo, la seduta è stata tolta con un'ora di anticipo rispetto alla chiusura prevista. I lavori riprenderanno domani mattina, ma potranno entrare nel vivo solo quando dietro le quinte maggioranza e opposizioni riusciranno a trovare un'intesa su come procedere.