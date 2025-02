Che coppia

Dicono che… come dei consumati mattatori anche sul palco della Nuvola Lavazza in occasione dell’evento organizzato dalla Compagnia di San Paolo Alberto Cirio e Stefano Lo Russo non abbiano resistito a mettere in scena una delle loro gag. Fratelli De Rege, Cric e Croc, Gianni e Pinotto: ormai gli sfottò si sprecano alle loro spalle. Fatto sta che al momento di posizionarsi davanti alla platea il sindaco ha sciolto la momentanea incertezza con un “Io vado a sinistra”, ricevendo prontamente la spiritosa considerazione del governatore “Bravo… ogni tanto”. Insomma, che la tanto celebrata “concordia istituzionale” generi qualche confusione sulle appartenenze politiche dei due gemelli diversi della politica domestica non sorprende più neppure loro. Bene, bravi, bis.