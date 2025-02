GRANA PADANA

Congresso di Pasqua senza sorprese. Salvini cambierà la Lega (in peggio)

Ai primi di aprile l'assemblea che riconfermerà il Capitano al timone. Modificherà la rotta, ma non come auspicato dal fronte del Nord. Un partito ancora più nazionale e a destra. Nel frattempo arrivano i gazebo per la "pace fiscale"

Le uniche sorprese arriveranno solo dopo qualche giorno, rompendo le uova di cioccolato. Nella Lega, anche nelle frange meno vicine al suo leader, nessuno si fa illusioni sull’esito del congresso che Matteo Salvini ha detto di voler fare, appunto, prima di Pasqua, probabilmente il 5 e 6 aprile. Le intenzioni, facilmente incontrastate, del Capitano sono ormai chiare, a partire dalla richiesta, scontata come la risposta, di una sua riconferma al timone del partito al quale sta ormai da undici anni. Solo un kamikaze, e da quelle parti non se ne vedono, potrebbe avanzare una candidatura alternativa pronta a tradursi, inevitabilmente, in una fuoriuscita da una forza politica che ancora non ha logorato l’appellativo di ultimo partito leninista rimasto.

Certo, c’è chi come il da poco segretario regionale lombardo e, per ora, capogruppo al Senato Massimiliano Romeo ha anticipato richieste di un cambio non di leadership, ma di linea. Potrebbe essere accontentato nella forma, ma non nel merito. Perché una correzione di rotta Salvini ce l’ha in mente, ma non è certo quella auspicata da Romeo e dalla componente nordista e federalista che egli, almeno in parte, rappresenta. Proprio un partito ancor meno nordista di quello che è rimasto e assai più nazionale e spostato a destra, anche rispetto agli stessi Fratelli d’Italia, è quello che il segretario si accinge a continuare a guidare con il viatico di un’assemblea i cui preparativi concorrono a confermare lo schema secondo Matteo.

Mentre restano ancora da scoprire le regole, a partire dal numero dei delegati attribuiti a ciascuna regione, peraltro in alcune di esse come il Piemonte e in Lombardia già definiti al momento dei congressi regionali, mentre in altre come il Veneto la questione è ancora legata alla riscrittura dello statuto, non può sfuggire, ad esempio, il mandato che Salvini ha affidato ad Armando Siri di organizzare e coordinare tre incontri programmatici, uno in Veneto uno nelle Marche e uno in Campania, proprio in vista del congresso. Non ci vuole Pico della Mirandola per capire che se l’elaborazione delle tesi congressuali è affidata a una figura come quella di Siri, da sempre vicinissimo al leader e interprete ortodosso della sua linea, sia molto lontana se non del tutto assente la volontà di aprire a una discussione, me che meno all’ascolto di voci dissonanti.

La stessa posizione di Romeo, con i suoi enunciati propositi di cogliere l’occasione del congresso, potrebbe risultare ridimensionata all’atto pratico. Intanto, non pare un caso il rinnovato rincorrersi di voci su una sua possibile giubilazione dalla presidenza dei senatori leghisti. Un po’ di tempo fa era circolato come possibile nuovo capogruppo a Palazzo Madama il nome del leccese Roberto Marti, ora parrebbe affacciarsi il profilo ipertrumpiano ed euroscettico di Claudio Borghi. Quest’ultimo, lamentando spesso l’assenza di cariche a fronte di una lunga militanza ed esperienza parlamentare, non disdegnerebbe affatto di prendere il posto del corregionale Romeo, ma tutto sembra più che altro un gioco di avvisi e, magari, qualche provocazione. Ai piani alti della Lega si fa notare, tuttavia, che togliere al segretario regionale lombardo la guida dei senatori suonerebbe come più di una provocazione per l’ala nordista, con in sovrappiù il rischio di creare un martire di cui Salvini e il suo stretto cerchio farebbero volentieri a meno.

Disperdere energie in diatribe interne è l’ultima cosa di cui il segretario ha bisogno, impegnato com’è nel recuperare terreno nei consensi e nel rafforzare soprattutto con gli iscritti del Sud la sua linea nazionale e, al contempo, nel distinguersi quanto più possibile rispetto alle posizioni di Giorgia Meloni e del suo partito, senza perdere d’occhio Forza Italia. Ed è proprio che queste ragioni sono alla base della battaglia che il Capitano ha deciso di ingaggiare sul fronte del fisco con la rottamazione delle cartelle esattoriali.

Il bersaglio grosso ha il nome del viceministro Maurizio Leo, ferreo presidio meloniano al Mef. Attacchi di una battaglia il cui risultato Salvini non smettere di ripetere che va portato a casa, anche a fronte della posizione, ancora una volta, assai cauta del mai troppo mite Giancarlo Giorgetti. Il ministro ancora all’ultimo consiglio federale ha evidenziato una serie di possibili difficoltà e, comunque, avvertito dell’esigenza di trovare un accordo proprio con Leo, ovvero senza tirare troppo la corda con la premier. Distinguo che non stupiscono di fronte al profilo del titolare del Mef, ma che non impediscono al segretario di marciare a passo svelto verso l’ennesima gazebata. “L'8 e 9 marzo la Lega scenderà nelle piazze italiane per promuovere la rottamazione delle cartelle per i contribuenti in buonafede e – si legge in una nota del partito – contestare l'europatrimoniale voluta dalla sinistra”. E, proprio la pace fiscale, sarà il tema di una riunione che Salvini ha fissato con i responsabili economici del partito per oggi.