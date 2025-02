Pompeo (Pd), si ripristino le risorse per la cultura

La consigliera regionale Pd Laura Pompeo lancia un appello per il ripristino delle risorse per la cultura nel bilancio della Regione. "Ho presentato un ordine del giorno collegato al bilancio che stiamo discutendo in Consiglio regionale - spiega Pompeo - per impegnare la giunta a ripristinare le risorse tagliate al settore culturale piemontese nel bilancio regionale 2025-2027. Con questo atto di indirizzo voglio farmi portavoce della forte preoccupazione delle associazioni e degli operatori culturali per i tagli previsti, che ammontano a 1,7 milioni di euro per le associazioni culturali, 300mila euro per istituti culturali e biblioteche, colpendo anche gli istituti storici per la Resistenza". "Il documento - sottolinea - chiede un adeguato sostegno a istituzioni culturali, associazioni e operatori del settore, impegna ad adottare un regolamento per l'assegnazione dei contributi che velocizzi l'erogazione dei finanziamenti evitando che le associazioni siano costrette ad anticipare le risorse e a indebitarsi con le banche, a riattivare i tavoli tematici tra la Regione e gli operatori culturali per garantire un maggiore coinvolgimento del settore nella definizione delle politiche culturali, e a promuovere misure di tutela del lavoro nel settore culturale". "Negli ultimi anni - rimarca Pompeo - il settore ha dovuto affrontare sfide crescenti, amplificate dalla pandemia e dalla crisi economica. In un contesto in cui il sistema culturale è stato il comparto economico più colpito a livello mondiale, il Piemonte ha dimostrato una resilienza straordinaria. Decine di migliaia di persone lavorano nel settore: la cultura non è una vetrina, ma una forza importante. Questi tagli rischiano di comprometterne la ripresa e lo sviluppo".