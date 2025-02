Paonessa (Pd), il Piemonte non è una Regione per giovani

La consigliera regionale Pd Simona Paonessa ha presentato tre ordini del giorno collegati al bilancio di previsione 2025-2027 in discussione questa settimana in Consiglio regionale. Chiedono rispettivamente un abbonamento unico integrato per il trasporto pubblico degli under 26 (e scontato del 30% fino ai 30 anni), l'erogazione senza ritardi delle borse di studio universitarie agli aventi diritto, e vaccinazioni gratuite contro fuoco di Sant'Antonio e pneumococco. Per Paonessa, "il documento economico presentato in Aula è disastroso: privo di visione e progettualità, dimentica, taglia o riduce all'osso risorse a settori essenziali come sanità, trasporti pubblici, salute mentale, anziani non autosufficienti, politiche giovanili e diritto allo studio, e sono stati diminuiti del 10% proprio nell'anno dell'ottantesimo anniversario della Liberazione i fondi per gli Istituti storici per la Resistenza". La sua risposta è cercare un rimedio alla "disattenzione verso i giovani e gli studenti" e intervenire aumentando la "protezione per i fragili contro malattie molto pericolose, garantendo vaccini gratuiti fino alla massima copertura, e al contempo implementando una campagna di comunicazione sull'importanza del vaccinarsi contro malattie così debilitanti".