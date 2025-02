SOCIETÀ

Manager donne in aumento, ma la parità è una chimera

L'Italia è arrivata al 36 percento, un record. Meno di un terzo nei cda delle aziende quotate e il tassO di disoccupazione femminile è quasi doppio rispetto a quello degli uomini. Squilibri più forti nel Mezzogiorno. L'Europa del Nord la più virtuosa

L'Italia è tra gli ultimi Paesi europei per partecipazione femminile al lavoro, ben al di sotto di Germania (75%), Francia (68%) e Spagna (64%). Solo il 51% delle donne in età lavorativa è occupato, contro il 69% degli uomini, arrivando a percentuali inferiori al 40% nelle regioni meridionali. Allo stesso tempo, però, la presenza femminile nelle posizioni manageriali è in crescita, con le donne che rappresentano il 36% dei manager nel 2024, un dato record.

Rimangono difficoltà nel conciliare vita lavorativa e maternità, la ridotta presenza in carriere Stem (le studia il 17% delle donne, rispetto al 39% dei colleghi maschi), la bassa rappresentanza in posti di lavoro apicali (solo il 31,5% dei membri dei cda delle società quotate in borsa sono donne) e l’epidemia di part-time rendono l’occupabilità delle donne italiane tra le più basse del continente, sotto circa 13 punti percentuali della media Ue. Queste tra le conclusioni del report “Donne e lavoro in Italia” di Rome Business School, a cura di Carlo Imperatore, direttore Generale Federmanager Roma Lazio e Valerio Mancini, direttore del Centro di Ricerca Divulgativo di Rome Business School.

Nessun paese ha ancora raggiunto la piena parità di genere e al ritmo attuale ci si arriverà nel 2158, ben oltre gli obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030 dell'Onu. Ai primi posti del Global Gender Gap Report 2024 si trovano l’Islanda (93,5%), la Finlandia (87,5%) e la Norvegia (87,5%). L’Italia è all'87°, in calo rispetto al 79° dell’anno precedente, perdendo ben 24 posizioni in soli 2 anni. Nel 2024 la differenza tra l'occupazione delle donne e degli uomini in Italia è di 18 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione femminile è quasi il doppio rispetto a quello maschile (8,4% contro 4,9%), il che dimostra una maggiore vulnerabilità nel trovare e mantenere un impiego stabile. La differenza salariale rimane significativa: le donne guadagnano in media il 10,7% in meno, con un divario che raggiunge il 27,3% nei ruoli dirigenziali.

Secondo il rapporto Women in Business 2024 di Grant Thornton, la percentuale di donne in posizioni apicali a livello mondiale è salita dal 19,4% nel 2004 al 33,5% nel 2024, con un incremento medio dell’1,1% annuo. Al ritmo attuale, la parità di genere nel senior management sarà raggiunta nel 2053. L’Italia segna un progresso significativo con il 36% di donne manager nel 2024, superando per la prima volta la media dell’Eurozona (35%). Dal 2004 al 2024, la presenza femminile ai vertici è raddoppiata (dal 18%), crescendo più della media globale (+14,1%).

Nel 2024, il 42% delle nuove assunzioni ha riguardato donne – dati Inapp – con una maggiore diffusione di part-time involontario, quasi il doppio (49,2% contro 27,3 degli uomini). In Italia, il contratto a tempo determinato è la forma di assunzione più diffusa (45,5% uomini, 40,4% donne), mentre solo il 13,5% delle donne ottiene un contratto a tempo indeterminato, meno persino dei contratti stagionali (17,6%), dati che evidenziano una maggiore precarietà lavorativa femminile. Dopo la maternità, il 16% delle donne lascia il lavoro (contro solo il 2,8% degli uomini). Inoltre, il lavoro povero colpisce le donne tre volte più degli uomini (18,5% contro 6,4%): le donne, restano sovra-rappresentate nei settori meno retribuiti (scuola e sanità) e sottorappresentate nei ruoli apicali e nei comparti ad alta crescita: nelle posizioni dirigenziali le donne percepiscono retribuzioni orarie medie di 33,6 euro e gli uomini 46,2 per ora (dati Mef, 2024).

Gli squilibri di genere e territoriali rimangono molto forti: nel Mezzogiorno, il tasso di occupazione femminile è 56,5%, 19,5 punti inferiore a quello maschile (76%, Istat, 2024). Complessivamente, il divario territoriale tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord è di oltre 20 punti percentuali, con un tasso di occupazione totale del 52,2% nel Sud contro il 73,5% nel Centro-Nord. Le regioni più virtuose su questo fronte sono la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e il Piemonte. Infine, secondo la Camera dei Deputati (ottobre 2024), il tasso di inattività femminile rimane elevato, con un valore nazionale del 43,6%, superiore di 30 punti percentuali rispetto alla media dell'Unione Europea.