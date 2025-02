PALAZZI ROMANI

Fratelli d'Italia getta la mascherina: grida allo scandalo (come i No Vax)

Dispositivi di protezione contraffatti, di origine cinese, pagati 3,4 volte il prezzo di mercato, acquistati dall'allora commissario Arcuri. Una denuncia che si basa su una testimonianza già smentita. L'irritazione di Forza Italia. All'epoca Meloni era all'opposizione

Questo è il vero long Covid politico. “Sta emergendo uno scandalo” che “dimostra o la sciatteria o la malafede di chi doveva garantire la sicurezza degli italiani e invece ha garantito tutt’altro”. L’accusa è pronunciata dai parlamentari di Fratelli d’Italia che, di fronte al “silenzio generale” sui lavori della commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia, si dicono “costretti” a sollevare in una conferenza stampa alla Camera il caso degli “880 milioni di mascherine contraffatte, pagate 1,25 miliardi, acquistate dal commissario Arcuri a 3-4 volte il prezzo di mercato”. Una denuncia, quella formulata oggi dai capigruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami assieme ai deputati Alice Buonguerrieri e Francesco Filini, che arriva da un partito che non solo era all’opposizione ma che più di una occasione ha ammiccato ai No Vax. Da qui la replica glaciale di Forza Italia, oggi alleati nel governo di Giorgia Meloni, ma all’epoca su due fronti diversi: “Apprendiamo con sorpresa” della conferenza stampa, e “ricordiamo che questa è una commissione d’inchiesta, non uno strumento a uso di un singolo gruppo”.

FdI è perentoria: “Crediamo che di questo qualcuno debba rispondere, anche se sta facendo di tutto per scappare”. “Ciò che sta emergendo è inquietante”, evidenza Buonguerrieri, capogruppo di FdI in commissione, all’indomani dell’audizione di Miguel Martina, già funzionario dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: “Ha raccontato come in nome di una necessità politica la Pubblica amministrazione avrebbe derogato a tutte le norme in vigore a quei tempi, azzerando i controlli nelle dogane e consentendo l’importazione di mascherine inidonee, con certificazione o non regolare o falsa, e di altre che la Guardia di finanza ha indicato come pericolose per la salute. Mascherine pagate 3-4 volte in più rispetto ai prezzi di mercato del tempo”. Alla luce di questo, aggiunge, “è assodata l’impreparazione del governo ai tempi della pandemia”. Martina, osserva Filini, “ha confermato che le mascherine sono risultate non idonee e potenzialmente nocive per la salute. Si tratta di centinaia di migliaia di mascherine indossate da medici, poliziotti, carabinieri, quelli che erano in prima linea, con conseguenti problemi di trasmissione del virus. Questa maxicommessa a società cinesi – dichiara – è costata circa quattro volte il prezzo reale. Noi abbiamo acceso il faro audendo una serie di persone per verificare se c’è qualcuno che ha mangiato dietro un’emergenza”.

Dalla difesa di Marcello Minenna, all’epoca direttore generale dell’Agenzia dogane e Monopoli, un “civil servant” molto vicino ai 5 Stelle, in strette relazioni con l’allora vicepremier Luigi Di Maio, arriva una secca smentita: “Nessuna misura di facilitazione doganale per l’immissione in consumo delle mascherine, tanto che l'Agenzia delle Dogane, seppur vincolata dalle norme emergenziali, aveva all’epoca autonomamente introdotto procedure di controllo e verifica ulteriori e compatibili con lo stato di emergenza”, scrivono lo Studio legale Tognozzi e lo Studio legale d’Atri. “Il professor Marcello Minenna – proseguono – auspica di poter presto definitivamente chiarire, anche dinanzi alla Commissione Covid, quanto già emerso in sede giudiziaria, ove le fantasiose dichiarazioni di Miguel Martina hanno trovato severa smentita nei provvedimenti che hanno escluso qualsivoglia responsabilità del nostro assistito”.

L’iniziativa dei meloniano ha suscitato l’irritazione di Forza Italia: “Apprendiamo con sorpresa dalle agenzie che il Gruppo Fratelli d’Italia sta tenendo una conferenza stampa per commentare l’andamento dei lavori della commissione Covid, tra l’altro anticipando come già accertati e conclusivi i contenuti di alcune audizioni fin qui svolte – affermano i componenti azzurri della commissione parlamentare Covid, Licia Ronzulli, Stefano Benigni e Annarita Patriarca –. Vorremmo ricordare che questa è una commissione d’inchiesta, non uno strumento a uso di un singolo gruppo, che è chiamata a mantenere uno sguardo obiettivo, svolgere audizioni, fare un’attività istruttoria e alla fine dei suoi lavori, dopo un’accurata riflessione, approvare una relazione”.