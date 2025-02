Rettore UniPollenzo, tempo di collaborazioni e progetti

"È tempo di reti, collaborazioni e progettualità. Porteremo tante novità nel corso del nuovo anno accademico". A dirlo, all'inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 dell'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, nel Cuneese, è stato il rettore, Nicola Perullo. Ha annunciato "un dottorato realizzato con l'Università di Torino, master ibridi con organizzazioni internazionali e, soprattutto, l'avvio di una nuova laurea triennale in collaborazione con il Politecnico di Torino, volta a formare un "ingegnere-tecnologo/umanista-critico" del cibo. A completare il quadro ci sarà una laurea magistrale "One Health", sviluppata insieme al College Venlo dell'Università di Maastricht, che integra le tematiche di cibo, salute, benessere ed ecologia". Sottolineando come, dopo vent'anni di storia, Pollenzo debba continuare a essere "avanguardia", non seguendo mode effimere, ma puntando al continuo rinnovamento, il rettore ha affrontato in particolare il tema futuro digitale, mettendo in discussione la completa sostituzione dell'umano e dell'analogico da parte dell'intelligenza artificiale, preoccupato per le risorse necessarie alla produzione dei chip e per l'elevato dispendio energetico. La presentazione del rettore è stata seguita da seguita dall'intervento delle due rappresentanti del corpo studentesco, Elisa Carone e Cecilia Scharf, quindi dal presidente dell'Unisg Carlo Petrini e dall'ospite d'onore Roberto Danovaro, presidente della Fondazione Patto con il mare per la terra e docente dell'Università Politecnica delle Marche.