Da Universiadi Torino 27.000 euro a Fondazione Matilde Lorenzi

Non solo meriti sportivi e di visibilità per il territorio e gli sport universitari, ma anche un risultato di solidarietà, nel nome di una ragazza che dello sport aveva fatto la sua vita, Matilde Lorenzi. È il risultato ottenuto dalle Universiadi di Torino 2025 che, grazie all'iniziativa di donare 1 euro per ogni biglietto venduto, hanno permesso di raccogliere 27.210 euro a favore della Fondazione Matilde Lorenzi, charity partner dei Giochi. L'assegno simbolico è stato consegnato questa mattina dal presidente del comitato, Alessandro Ciro Sciretti, ad Adolfo Lorenzi, papà della giovane sciatrice azzurra rimasta vittima di un tragico incidente durante un allenamento. "Uno dei sogni di Matilde era laurearsi e non ci poteva essere migliore congiunzione di quella tra la nostra Fondazione e le Universiadi - ha detto Lorenzi -. Per noi questa collaborazione è anche un'opportunità concreta per promuovere la sicurezza sulle piste da sci e sensibilizzare giovani atleti e appassionati sul valore della prevenzione e sulla necessità di migliorare le leggi sulla sicurezza. Quanto è stato raccolto e donato alla Fondazione ci permetterà di continuare a investire in ricerca, formazione e sviluppo di nuove soluzioni per ridurre i rischi nello sci. È un gesto di grande valore - ha concluso - che ci aiuta a portare avanti il sogno di Matilde: rendere lo sci più sicuro per tutti".