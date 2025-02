Ma gli insulti pagano?

Comincio a pensare che la strategia dell’insulto, dell’attacco personale, della delegittimazione morale e politica del nemico – che ormai, e da tempo, non è più solo un avversario – faccia sempre più breccia nella cittadella politica italiana. È appena il caso di registrare – e lo dico da osservatore di ciò che quotidianamente appare sui media prima ancora che da militante politico e opinionista – la selva di insulti che vengono scagliati ogni giorno contro la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte dei vari capi della sinistra per rendersi conto che ormai c’è un clima semplicemente ingovernabile. Altroché il rispetto dell’avversario, il confronto sui contenuti e un reciproco riconoscimento politico tra i vari attori in campo. Si ha quasi la sensazione, almeno questa è la mia opinione, che c’è una sorta di agguerrita gara sportiva a chi insulta di più. Ad oggi, almeno facendo un conto a spanne, svetta su tutti il capo dei 5 stelle Conte – del resto, su questo versante, l’ex partito di Grillo ha un primato assoluto – seguito a ruota dall’ultimo arrivato nel cosiddetto “campo largo” Renzi. Ma anche gli altri leader dei partiti della sinistra radicale ed estremista – e cioè Schlein, Bonelli e Fratoianni – sono in perfetta sintonia e non perdono tempo nel lanciare strali quotidiani contro la Meloni. L’unico esponente dell’opposizione che mantiene un profilo serio, costruttivo ed educato è il leader di Azione Carlo Calenda che fa una polemica sui contenuti e mai con gli attacchi personali.

Ora, al di là del fatto che ognuno fa il suo mestiere – e quindi l’attuale opposizione lavora alacremente e coerentemente per il “tanto peggio tanto meglio” di tutto ciò che può capitare nel nostro Paese – c’è un elemento che non può passare sotto silenzio, pure senza entrare nel merito di ciò che legittimamente persegue ogni partito. E il tema di fondo riguarda uno degli aspetti – se non l’aspetto – centrali e costitutivi della politica contemporanea. Ovvero, il pieno e convinto riconoscimento della democrazia dell’alternanza. Che, tradotto con parole molto semplici, significa riconoscere l’avversario politico senza trasformarlo in un nemico da annientare e da abbattere definitivamente ed irreversibilmente. A livello morale come su quello politico, sul versante personale come su quello professionale. E questo perché la cosiddetta “qualità della democrazia”, concetto caro a noi cattolici popolari e sociali ed ex democristiani ma anche a tutti coloro che non individuano nella politica un campo dove il nemico va semplicemente cancellato, rischia di essere definitivamente sacrificata sull’altare della scomunica violenta dell’avversario. Certo, sotto questo versante non si può pretendere da partiti populisti, radicali ed estremisti una sobrietà del linguaggio e un atteggiamento rispettoso delle opinioni altrui. Ma è indubbio che se questa prassi si diffonde sempre di più e l’abbattimento del nemico diventa l’unico ed esclusivo obiettivo di uno schieramento politico, non lamentiamoci se poi la sub cultura degli “opposti estremismi” ha il sopravvento rispetto a qualsiasi altra considerazione e valutazione. “Opposti estremismi” che certamente non aiutano gli elettori ad avvicinarsi alle istituzioni, e quindi alle urne, ma che, soprattutto, trasformano l’intera politica in una guerra violenta e, appunto, senza esclusione di colpi.

Ecco perché, forse, è arrivato anche il momento per dire che a volte il “metodo” conta, se non addirittura di più, del “merito”. Detto con le parole di Pietro Scoppola, un grande storico del movimento cattolico italiano, si tratta di saper unire in una sintesi feconda e costruttiva “la cultura del comportamento” con “la cultura del progetto”. Un riferimento che non vale solo per i cattolici, come ovvio, ma semmai per tutti i politici. Solo così sarà possibile rilanciare la qualità della nostra democrazia, ridare credibilità alle nostre istituzioni e, soprattutto, ripristinare un clima civile ed umano nei rapporti tra i partiti e i rispettivi leader ed esponenti politici.