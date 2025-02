MULTIUTILITY

Iren, parte il Dal Fabbro bis

Tutto come previsto: i soci pubblici della multiutility confermano la trimurti alla guida dell'azienda. Il presidente mantiene le attuali deleghe operative, l'emiliano Ferretti vice, Bufo amministratore delegato in quota Genova. Resteranno in carica fino al 2027

Tutto secondo i piani, peraltro anticipati proprio dallo Spiffero. In Iren squadra che vince non si cambia e così in vista dell’assemblea prevista il 24 aprile, il comitato di sindacato dei soci pubblici ha confermato Luca Dal Fabbro presidente , Moris Ferretti vice presidente e Gianluca Bufo amministratore delegato, con gli attuali assetti e funzioni aziendali. Resteranno in carica per il triennio 2025-2027. Tre anni cruciali per la multiutility che dovrà capitalizzare gli ingenti investimenti fatti finora, consolidare Egea all’interno del Gruppo, individuare le proprie priorità e – se possibile – implementare le politiche di acquisizione sempre con un occhio alla sua esposizione debitoria.

Gli investitori hanno confermato la propria fiducia nell’azienda come dimostra la collocazione con successo del primo bond perpetuo da 500 milioni di euro, perfezionata a gennaio. Buone notizie anche da Torino dov’è pressoché scontato il via libera all’ampliamento del termovalorizzatore del Gerbido che nel 2023 ha prodotto utili per quasi 40 milioni di euro. Le voci di una governance finalmente stabilizzata dopo i tre ad cambiati in tre anni hanno restituito fiducia anche ai mercati come dimostra il titolo che da gennaio a oggi ha guadagnato il 5,8%.

In una nota i soci pubblici che compongono il patto hanno espresso forte apprezzamento nei confronti della società per aver raggiunto un buon grado di efficienza nei servizi erogati alle comunità e per portare avanti in maniera efficace gli obiettivi del piano industriale di Gruppo. “Il triennio che giunge a conclusione, in particolare, ricorda la nota, ha visto Iren impegnata in numerose operazioni strategiche positive, essenziali per assicurare la competitività e lo sviluppo” di Iren.